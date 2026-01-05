MC propone eliminar ISR a horas extra de trabajadores

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República presentó una propuesta legislativa para que los ingresos generados por horas extra o trabajo en días de descanso queden libres del pago de ISR, con el fin de que el esfuerzo extraordinario de las personas trabajadoras no sea mermado por cargas fiscales.

En su iniciativa, la bancada de Movimiento Ciudadano señaló que existe una contradicción entre la protección laboral que otorga la Ley Federal del Trabajo y la carga impositiva de la Ley del ISR.

“Mientras la primera busca compensar el esfuerzo adicional y garantizar condiciones económicas más justas, la segunda termina por disminuir el ingreso efectivo que el trabajador percibe por dicho esfuerzo”, indicó el documento de Movimiento Ciudadano.

Actualmente, sólo las primeras nueve horas extras semanales calculadas sobre el salario mínimo están exentas de ISR. Cuando se rebasa este límite, se genera el pago completo del impuesto, lo que según los legisladores afecta el poder adquisitivo de los trabajadores.

“Cobrar ISR sobre estas compensaciones es una penalización por trabajar más allá de lo obligatorio, en lugar de ser una recompensa”, sostuvo el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La Bancada Naranja advirtió que esta situación genera efectos contraproducentes, ya que desincentiva tanto a empleadores como a empleados, lo que puede derivar en prácticas para evadir el pago de impuestos.

Esto incluye no reportar las horas extra o realizar acuerdos de pago en efectivo, “lo que genera una espiral de problemas para el trabajador en derechos laborales frente a autoridades fiscalizadoras o ante renuncias y despidos injustificados”.

Los senadores argumentaron que “el propósito compensatorio del pago de horas extraordinarias que busca resarcir el desgaste físico y emocional derivado de jornadas prolongadas, se ve limitado por la carga fiscal aplicable, generando un impacto directo en su poder adquisitivo y en la proporcionalidad del ingreso recibido”.

