Pensión IMSS Ley 97: Este es el aumento en las 850 semanas cotizadas para 2026

La Pensión IMSS para las personas que comenzaron a cotizar bajo la Ley de 1997 tendrá un aumento en las semanas cotizadas a partir del 2026, y este irá incrementando anualmente.

Las y los trabajadores que comenzaron a cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1997 tendrán que cumplir con nuevas reglas para poder adquirir una pensión.

Además del aumento en las semanas cotizadas, también se verá un cambio en el monto que podrá ser retirado por las y los pensionados, pues este dependerá de las aportaciones que sean realizadas.

Nueva edad mínima de jubilación ISSSTE ı Foto: Especial

¿Cuál es el aumento de las semanas cotizadas de la Pensión IMSS Ley 97?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, las y los trabajadores deberán cumplir con unos requisitos para poder recibir una pensión del IMSS.

El incremento de las semanas cotizadas en el IMSS comenzó a darse a partir del 2022, y mientras que en 2025 las semanas mínimas cotizadas requeridas era de 850, para el 2026 se requerirán mínimo 875 semanas.

El incremento anual de las semanas mínimas cotizadas del IMSS para la Pensión bajo la Ley 97 irá aumentando anualmente, con lo que para 2031 las semanas mínimas requeridas para las personas que quieran adquirir una pensión será de mil.

Pagos que faltan de la pensión IMSS e ISSSTE este año 2025 ı Foto: Especial

¿Cuáles son los requisitos para la Pensión IMSS Ley 97?

Además de las semanas mínimas cotizadas, las personas interesadas en una Pensión IMSS bajo la Ley 97 deberán cumplir los siguientes requisitos:

Tener 60 a 64 años en caso de Pensión por Cesantía.

Tener 65 años en caso de Pensión por Vejez.

Tener tu Expediente de Identificación de Trabajador actualizado, que debe ser generado en el Afore de cada persona.

Una vez que se cumplan los requisitos anteriores se requiere contar con los siguientes documentos:

Identificación oficial

Estado de Cuenta de la Afore o algún comprobante que acredite tu registro en la Administradora, y este puede ser solicitado en el Afore en caso de no tenerlo.

Estado de cuenta bancario con número de Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)

Resolución o Negativa de pensión emitida por el IMSS.

El Régimen de la Ley 1997 de la Pensión del IMSS cuenta con tres modalidades, que son Renta Vitalicia, en el que la pensión la paga una Aseguradora; Retiro Programado, en la que la pensión la paga tu Afore; y Pensión Mínima Garantizada, en la que el Gobierno Federal paga la pensión.

Para solicitar una Pensión las y los interesados deben acudir a la Subdelegación del IMSS que les corresponda, y ahí presententar su solicitud para esperar la resolución, y una vez que cuenten con esta, se debe acudir al Afore para que los pagos correspondientes inicien.

