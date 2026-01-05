Ricardo Monreal prevé aprobación de la reforma electoral a mediados de marzo

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que, ante la llegada de la iniciativa de reforma político-electoral a la Cámara de Diputados, ha diseñado una hoja de ruta para su análisis y aprobación “posiblemente a mediados de marzo”.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, precisó que se contempla en la primera quincena de enero la presentación de la iniciativa en la Comisión Permanente y ya decidirá la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a qué Cámara enviarla, sea la de Diputados o la de Senadores.

Detalló que, en el mes de enero, se considera el diseño, que es la redacción técnica-jurídica de la iniciativa constitucional pero también legal, porque no solo es la Constitución la que se modificaría sino la ley electoral.

Luego de la presentación añadió que sería la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores la que iniciaría su análisis el primero de febrero. “Yo no creo que haya periodo extraordinario para la reforma electoral”.

El diputado Ricardo Monreal expuso que la aprobación de la reforma constitucional sería a mediados de marzo, “para que nos dé tiempo para las reformas en materia secundaria”.

Explicó que se deberá mandar a los estados al ser constitucional y se requiere la aprobación del Constituyente Permanente; es decir, de la mitad más uno cuando menos de los congresos locales en las entidades federativas, regresarlos, hacer el cómputo de constitucionalidad y empezar la reforma a nivel secundario en la ley electoral.

También, tendría que haber lo que se le llama la alineación presupuestaria para todas las nuevas instituciones o lo que venga en la reforma constitucional, si viene disminución de presupuestos, si viene reducción de plurinominales. Todo eso tiene que haber un estudio presupuestal del impacto que tendrá la reforma en materia económica.

De igual modo, detalló que después viene el nombramiento de los consejeros, si es que en el INE se establece un nuevo mecanismo de nombramiento o de elección de nuevos consejeros o si se quedan los que están.

Agregó que se van a tener que renovar tres que ya cumplieron, igual que la Auditoría Superior de la Federación que cumple este año y que tiene que haber o renovación o ratificación en el cargo por un segundo periodo del auditor que está actualmente.

Asimismo, vendría la implementación, por lo que se está hablando de junio de este año y los reglamentos del INE que también se dan más o menos entre junio y julio de 2026 y, luego viene el inicio del proceso electoral que es en el mes de septiembre.

“Inician con la primera sesión del Consejo General del INE que también puede estar aprobado en la ley este mecanismo del inicio del proceso electoral que está en septiembre, como actualmente, y que puede ser ratificada la fecha del inicio”, abundó.

Resaltó que esa es más o menos la ruta de la reforma electoral, si se presentara en el periodo de hasta el 15 de enero. “Tenemos tiempos fatales que se retrasan y se nos dificultaría para el análisis, discusión e incluso celebración de audiencias o de foros del contenido de la reforma electoral”.

