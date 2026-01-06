La ruta morenista para cambiar al INE

Si bien no existe todavía una propuesta formal de la muy esperada reforma electoral, cuentan que ya comenzaron a sonar las campanas de la ruta no sólo para aprobarla, sino para ponerla en marcha, en un año que será crucial porque, además, ya está encima el compromiso de las elecciones intermedias de 2027. Ayer, el líder de los morenistas en San Lázaro, Ricardo Monreal, desplegó los pasos que su partido delineó para darle forma a uno de los proyectos de ley más controvertidos de la 4T. De acuerdo con el calendario del legislador, tras su presentación y discusión, que ocurrirá entre enero y febrero, la aprobación de la nueva configuración del INE se dará en marzo, para después poner en marcha, a contrarreloj, toda la maquinaria para que el próximo órgano electoral comience a operar en septiembre, cuando arranque el cercano proceso en el que se renovarán gobiernos estatales, municipales, diputaciones y, ya adelantan algunos, la consulta de revocación de mandato. Uf.

