Más de 11 millones de Reinas Magas cumplen con los deseos de los niños

Jefes de familia al asistir al tianguis del juguete del Velódromo en la CDMX, ayer antes de la llegada de los Reyes Magos.

Cecilia Hernández trabaja como operadora de una máquina de embutidos en la zona industrial de Xalostoc, en el Estado de México (Edomex). Tiene tres hijos, dos de ellas niñas de ocho y 11 años, y un varón de sólo seis años.

La jefa de familia platicó a La Razón que se divorció hace dos años debido a la violencia intrafamiliar que su expareja ejercía sobre ella, ya que “de alguna manera, yo siempre tenía que recordarle que ya venían fechas como la del 6 de enero, era muy cansado. Ahora es cansado en otros aspectos, pero al menos, ya no hay quien me golpee o grite”.

El Dato: Decenas de padres de familia acompañaron a sus hijos a escribir su carta a los Reyes Magos en el Palacio Postal de la CDMX este lunes 5 de enero, en la víspera de su llegada.

Cecilia Hernández comentó que desde junio comenzó a hacer un pequeño ahorro por el gasto del 6 de enero, pero que ni con ello logrará cubrir los gastos que representa el compromiso, pues aunque quisiera darles a sus hijos tal cual las cosas que pidieron en su carta a los Reyes Magos, “no será posible, esta reina no lo va a lograr, pero sé que cuando sean grandes lo van a entender. Eso no es lo que me da más tristeza, lo que me da más tristeza es que cuando tengan que abrir sus juguetes yo no estaré para ver sus caritas, pero le pedí a mi hermana que me los grabe”.

TE RECOMENDAMOS: Rechaza intervención de EU en Venezuela México ve golpe al multilateralismo y denuncia ineficiencia de la ONU

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en México hay cerca de 38.5 millones de mujeres que son madres —de 15 años o más—. De ellas, 11.5 millones son jefas de familia, lo que significa que esas mujeres se vuelven Reinas Magas en un contexto de violencia y precariedad, según expertos.

Vianney Martín del Campo, abogada feminista y especialista en derechos de las infancias, dijo que los principales problemas que enfrentan las Reinas Magas al realizar la travesía del 6 de enero, no sólo son económicos, también hay un esquema en el que el sistema de cuidados y apoyo de empresas se vuelve sólo de palabra, pues la mayoría de ellas no tiene permisos laborales para realizar actividades propias de la época.

2 mil 508 pesos por cada niño y niña es el gasto previsto por los Reyes Magos

“Imagina tener que salir a buscar lo de la cartita sola, sin compañía, con el dinero justo y sin permiso en tu trabajo. Al día siguiente ellas, después de lograr la hazaña, van a un día normal del trabajo, desveladas, con niños ávidos de querer que mamá este ahí, pero la sorpresa es que, en el mundo laboral, todo sigue igual, sea el día que sea. De ello la importancia de implementar sistemas de cuidados que cuiden de las madres y las infancias”, recalcó.

Del Campo Vera dijo que, en México, cerca del 46 por ciento de las madres trabajan con una mayor incidencia en los grupos de edad de 40 a 49 años y que 87.6 por ciento de ellas realiza el cuidado de sus hijos, en algunos casos apoyadas por algún familiar.

“Las mamás se endeudan, piden préstamos, algunas tienen que pedir permiso en los empleos y les descuentan el día. Otras empeñan cosas o trabajan horas extra. Prefieren todo eso a romper la ilusión de sus hijos y eso es violento”, enfatizó.

Este 6 de enero de 2026, millones de niños en México amanecerán con los regalos que les dejen los Reyes Magos en el marco de una festividad que, a decir de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), impactará de manera positiva la economía mexicana.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la organización en la capital del país, destacó que esa festividad “no sólo es una fecha de gran arraigo cultural y familiar, sino también un pilar fundamental para el comercio de la capital, marca un inicio de año dinámico para las ventas”.

El organismo empresarial previó que Melchor, Gaspar y Baltasar destinarán un gasto promedio de 2 mil 508 pesos por cada niño y niña.

En esta ocasión, refirió el representante de la Canaco, los niños optaron por solicitar a los Reyes artículos como drones, autos a control remoto, figuras de acción, videojuegos y consolas, teléfonos celulares; bicicletas, triciclos y scooters como opciones recurrentes para fomentar la actividad al aire libre.

Juntan juguetes para niños en orfandad

› Por Claudia Arellano

Colectivos feministas y familiares de personas desaparecidas lanzaron en redes sociales una colecta de juguetes dirigida a niñas y niños que viven en situación de orfandad como consecuencia de la violencia feminicida y la crisis de desapariciones en México, fenómenos que les han arrebatado a sus madres y principales figuras de cuidado.

La convocatoria surge en un contexto de violencia creciente contra las mujeres. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y octubre de 2025 se registraron 672 feminicidios.

Activistas como la abogada Arely García advierten que la cifra real podría ser mayor ya que numerosos casos se investigan como homicidios dolosos: “El feminicidio, además de ser la expresión más extrema de la violencia contra una mujer, genera un impacto profundo en el tejido familiar, comunitario y social”.

A esta problemática se suma la crisis de desapariciones. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta el 24 de diciembre de 2025, se contabilizaban 133 mil 502 personas desaparecidas, de las cuales, 29 mil 599 son mujeres. En al menos 10 entidades del país, el número de féminas desaparecidas registradas supera al de hombres.

En medio de estos fenómenos, se encuentran los miles de niñas y niños en situación de orfandad, cuya pérdida no sólo implica la ausencia de una madre, sino la ruptura de sus entornos de protección, la interrupción de su vida escolar y un fuerte impacto en su estabilidad emocional.

“En muchos casos, las infancias quedan al cuidado de abuelas, tías u otras familiares, generalmente mujeres, quienes asumen la crianza en condiciones de precariedad económica y desgaste emocional, sin acceso a acompañamiento psicológico ni a una reparación integral del daño”, detalló.

La litigante comentó que otros menores deben abandonar sus hogares y separarse de sus redes de apoyo para quedar bajo la custodia del Estado, lo cual los deja expuestos a riesgos como la institucionalización, pobreza, abandono o, incluso, la convivencia con el agresor, ya que en numerosos casos el feminicidio es perpetrado por la pareja o expareja. Esta situación ocurre bajo el marco de la Ley Monzón, que busca retirar la guardia y custodia a padres investigados por este delito.

Frente a este panorama, un grupo de mujeres —abogadas, periodistas, activistas, acompañantes y colectivas defensoras de los derechos de las mujeres—, que se autodenominan Las Reinas Magas, impulsan por quinto año consecutivo una recolecta de juguetes para llevar un momento de alegría a las infancias afectadas por la violencia feminicida y la desaparición de progenitores.

En redes, la colectiva convocó a realizar donativos económicos y en especie. La entrega se realizará este 6 de enero.