¿Qué pasará con los autos chocolate 2026 tras fin de decreto? Esto se sabe

El decreto para los autos chocolate terminó en 2025, por lo que los vehículos usados que son de procedencia extranjera no podrán regularizarse bajo el esquema que se publicó en 2021.

El esquema para regular los autos chocolate finalizó el 31 de diciembre del 2025, por lo que ahora los propietarios de los vehículos usados que son de procedencia extranjera ya no podrán realizar el pago único de 2 mil 500 pesos para legalizarlos.

Este fin al decreto se debe a que el objetivo que tenía ya se cumplió, pues se logró regularizar un total de 2 millones 987 mil 839 autos, principalmente en entidades al norte del país.

Sin embargo, en noviembre se publicó una modificación para la regulación de importación definitiva de vehículos usados, y este permanecerá vigente hasta el 30 de noviembre del 2026.

Una manifestación contra la regularización de autos chocolate, el sexenio pasado. ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué pasará con los autos chocolate 2026?

En 2026 se podrá continuar regularizando los autos chocolate bajo el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 2021 debido a la modificación en el artículo primero transitorio.

A partir de enero, para poder regularizar los autos chocolates se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Los autos deben cumplir con las condiciones físicas, mecánicas y de protección al ambiente de conformidad con las disposiciones federales o locales aplicables

No se requiere certificado de origen

No deben tener reporte de robo

No deben encontrarse relacionados con la comisión de un delito en alguna carpeta de investigación o proceso penal

Se debe pagar los aranceles establecidos en el decreto

Los propietarios de los vehículos solo pueden regularizar un vehículo, y para realizar el trámite deben presentar al Registro Público Vehicular la manifestación bajo protesta de decir verdad, los documentos correspondientes, y la constancia de pago del aprovechamiento de dos mil 500 pesos.

Información respecto al Decreto para la Regularización de Vehículos Usados ı Foto: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Los autos chocolate pueden regularizarse en la región fronteriza con el pago de aranceles de 1 por ciento en el caso de vehículos que tengan un máximo de 9 años de antigüedad, mientras que para los que tengan más de 10 años de antigüedad deben pagar un 10 por ciento de aranceles.

Los estados en los que se pueden regularizar los autos chocolates son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Para el resto del país se debe realizar un pago de arancel del 10 por ciento para importar vehículos usados de procedencia extranjera que tengan más de ocho años de antigüedad.

