Rabieta de Nahle

Con la novedad de que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ahora la agarró contra los itinerantes de su propio gobierno, a los que ayer exhibió en una conferencia de prensa. La gobernadora de Veracruz desató su ira contra funcionarios de la Secretaría de Salud estatal, a cargo de Valentín Herrera, sobre cuya posible remoción dijo: “Vamos a ver”. Y todo porque ayer se realizaron protestas de trabajadores a los que no les han pagado el bono navideño al que tienen derecho. “El dinero ahí está y si en el área administrativa y de dirección de Sesver no pueden, pues vamos a tenerle que dar espacio a los que sí pueden que nos ayuden a resolver, porque primero hay que cumplir con los veracruzanos, veracruzanas y los trabajadores”, dijo Nahle en lo que para unos fue señal de carácter y para otros, berrinche. El tema de la entrega del bono desde hace semanas fue un escándalo que su gobierno no ha resuelto. Ya se vio a quién hará pagar.

