Bachillerato nacional es una revolución en la educación media superior: Sheinbaum

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció que en 2026 se crearán 95 mil 400 nuevos lugares en Educación Media Superior a través de 292 acciones que contemplan la construcción de 20 Bachilleratos Tecnológicos cerca de la casa de los estudiantes, 52 ampliaciones, 130 nuevos Ciberbachilleratos, y en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, serán 10 Bachilleratos Tecnológicos, 20 ampliaciones y 60 Ciberbachilleratos.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que con la Beca Universal Benito Juárez, creada en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se redujo la deserción escolar; sin embargo, aún hay quienes abandonan la escuela por la lejanía de los planteles a sus hogares, por ello, el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato es una revolución en la Educación Media Superior, ya que contempla nuevos planes de estudio, atención a los jóvenes y ampliación de la matrícula con más preparatorias que queden cerca de la casa.

“Es realmente una revolución en la Educación Media Superior de ampliación de la matrícula y de recuperar no solamente el conocimiento, sino también reconocer a los jóvenes en esta edad tan difícil de los 15 a los 18 años y darles siempre la opción de la educación, que no sea porque no haya escuelas que no vayan a la escuela”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que la meta del sexenio pasó de 120 mil nuevos lugares a 150 mil, por esta razón en 2025, se elevó de 37 mil 500 a 44 mil 685 espacios con 88 acciones: 20 planteles nuevos, cuyas construcciones están en cerca de 90 por ciento; 33 ampliaciones de las que nueve ya fueron concluidas, 17 se entregarán en enero, cuatro más en febrero, dos en marzo y una en julio; así como 35 reconversiones de las que 13 ya fueron terminadas, seis se aperturan en enero, 10 en febrero, 2 en marzo y una en abril. Mientras que en 2026 se realizarán 292 acciones para crear 95 mil 400 espacios, con lo que se tendrá un acumulado de 140 mil 085.

Explicó que en 2026 los 20 nuevos Bachilleratos Tecnológicos estarán ubicados en los municipios donde más se necesitan, las 52 ampliaciones serán en 31 entidades y los 130 nuevos Ciberbachilleratos se ubicarán en municipios contemplados en los Planes de Justicia de los Pueblos Indígenas, en el Plan Balsas, en los Polos de Desarrollo y en Municipios Prioritarios de Paz, con ello se tendrán 65 mil 400 espacios. Y con las acciones contempladas en el Plan Michoacán serán 30 mil lugares.

El objetivo, añadió, es apoyar a los jóvenes, por ello, en 2025 la Beca Universal Benito Juárez para Educación Superior becó a 4 millones 94 mil 519 estudiantes a través de una inversión superior a 40 mil millones de pesos (mdp). Mientras que, por instrucciones de la Presidenta, el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) llegó por primera vez a planteles de bachillerato, en 2025 se apoyaron a 6 mil 317 con una inversión de 4 mil 576 mdp y en 2026 se atenderán 6 mil 92 escuelas a través de 4 mil 556 mdp, con lo que el 100 por ciento de las preparatorias habrán sido atendidas.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que los nuevos Ciberbachilleratos cerca de la casa cuentan con un sistema modular en el que se imparten clases presenciales con maestros, mediante un marco curricular común que se complementa con educación Artística, Aula de cómputo y conectividad, Actividades deportivas y espacios destinados al deporte y sala de usos múltiples, áreas al aire libre y techada.

Detalló que algunas de las nuevas formaciones que se imparten en el Bachillerato Tecnológico son aeronáutica, biónica, ciberseguridad, electromovilidad, gestión e innovación turística, inteligencia de negocios, robótica y automatización, urbanismo y desarrollo sustentable. Y están en desarrollo aquellas que comprenden el proyecto de “México, país de innovación” sobre desarrollo de habilidades de gestión de software.

