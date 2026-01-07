Beca Rita Cetina 2026: ¿De cuánto será el pago para primaria en 2026?

Este martes se dio a conocer que la Beca Rita Cetina brindará un apoyo económico dirgido a las y los estudiantes de primarias públicas del país, y este funcionará como fortalecimiento de las Becas para el Bienestar.

Con la Beca Rita Cetina las y los estudiantes que asisten a las escuelas públicas de México puedan contar con un apoyo económico que les brinda un respaldo para que se evite la deserción académica.

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico de mil 900 pesos que se depositan de manera bimestral a las y los estudantes inscritos en instituciones de educación secundaria pública, sin embargo, este 2026 los estudiantes de primaria también podrán obtener un apoyo económico.

¡Cumple ese paso o no podrás tramitar tu beca! ı Foto: Cuartoscuro

¿De cuánto será el pago de la Beca Rita Cetina para primaria en 2026?

Las y los niños que se encuentren inscritos en cualquiera de los seis grados académicos de una escuela primaria pública podrán obtener un apoyo económico de 2 mil 500 pesos.

Este apoyo económico se dará solamente en una ocasión a cada estudiante, pues tiene la finalidad de ser utilizado para la adquisición de uniformes y útiles para que puedan utilizarlos durante el ciclo escolar.

Este apoyo económico es una nueva modalidad de la Beca Rita Cetina, que está enfocada en disminuir los gastos que tienen las familias al inicio de cada año, y tiene la finalidad de reforzar la permanencia escolar en la educación primaria.

Debido a que es una nueva modalidad de la Beca Rita Cetina, las asambleas informativas dirigidas a madres, padres, tutores y tutoras comenzarán en febrero, por lo que es importante que quienes estén interesados en recibir este apoyo económico asistan.

Beca Rita Cetina Primaria ı Foto: Especial

En las asambleas informativas se brindará la información sobre las fechas y proceso para que puedan realizar los registros de los alumnos de primaria, así como todos los detalles correspondientes a la Beca Rita Cetina para primaria 2026.

Con este programa las y los estudiantes de todos los grados de educación primaria podrán contar con un ingreso que les garantice la adquisición de útiles y uniformes escolares, fortaleciendo el derecho a la educación.

Además, la Beca Rita Cetina dirigida a estudiantes de primaria “contribuye a que las niñas y los niños cuenten con mejores condiciones para estudiar hasta concluir su formación académica.”

