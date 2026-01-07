Cayó 90% migración venezolana a México

De 2021 a 2025, México vivió el auge y caída más acelerada en el flujo migratorio de los venezolanos en la historia moderna. Pasaron de ser un grupo marginal a convertirse en el dominante, para luego experimentar un colapso tras el cierre de la frontera con Estados Unidos.

Una historia de esperanza, travesía y fronteras cerradas que convirtió a nuestro país en sala de espera forzada para miles de familias migrantes que soñaban con llegar a Estados Unidos, en particular de los venezolanos.

EL DATO: DE ACUERDO con informes de Data México, Ciudad de México, Baja California y Nuevo León son los principales puntos de asentamiento de migrantes venezolanos del país.

De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), aproximadamente 7.9 millones de personas han salido de Venezuela en los últimos años, en busca de una vida mejor.

TE RECOMENDAMOS: 26 años de espera Inaugura CSP clínica de Playa del Carmen y convive con niños

LOS FACTORES se mantienen, pero la gente tiene miedo ante el cambio en las políticas (...) En 2026 veremos con más fuerza que México se vuelve país destino más que de tránsito Eunice Rendón Directora de Agenda Migrante



Francisco D’Angelo, director y miembro fundador de Venemex (Asociación de Venezolanos en México), una organización sin fines de lucro que apoya con asesoría jurídica, psicológica y ayuda humanitaria a migrantes venezolanos en México, explicó que “el mismo Gobierno de Maduro impulsó la migración, porque a ellos les convenía tener menos personas protestando en las calles y menos bocas que alimentar. Ahora, luego de lo que pasó el 3 de enero en Venezuela —la incursión estadounidense y la detención de Nicolás Maduro—, tenemos una política de chavismo sin Maduro, porque queda Delcy Rodríguez y es chavista, por lo que las cosas siguen igual”.

En 2021, apenas cuatro mil 360 venezolanos ingresaron de manera irregular a México: una cifra marginal en el panorama migratorio. Lo común era la llegada legal y por aire. Sin embargo, a partir del 17 de diciembre de ese año, el Gobierno mexicano decidió imponerles la exigencia de visas para ingresar.

Esta decisión cerró la puerta de entrada legal por aire, pero abrió otra por tierra: la ruta irregular a través de la frontera sur.

Al año siguiente, 2022, esa cifra se multiplicó por 22 y alcanzó los 96 mil 197 ingresos ilegales de venezolanos. Aun así, eran superados por hondureños y guatemaltecos, quienes durante años han sido los protagonistas de estos flujos. En 2023 la tendencia se aceleró a 222 mil 143, más del doble que en 2022.

Miles de familias atravesaban México de sur a norte, impulsadas por un factor clave: la aplicación CBP One del Gobierno estadounidense, lo que abrió la posibilidad —a partir de enero de 2023— de que los migrantes programaran citas de asilo en la frontera suroeste de nuestro país, de manera ordenada, con lo que los venezolanos vieron una ventana de oportunidad legal.

“El 90 por ciento de quienes venían a México era con miras a ir a Estados Unidos y, especialmente después de la medida de la aplicación CBP One, que lo permitía. Ahora, con el cambio de políticas, a muchos no les quedó más que quedarse acá, y no ha habido una política de apoyo a quienes están en esta situación”, denuncia D’Angelo.

A ello se sumó el fin del Título 42 el 11 de mayo de 2023, política sanitaria implementada durante la pandemia que había permitido expulsiones rápidas sin audiencias migratorias.

FLUJO DE MIGRANTES VENEZOLANOS

Periodo de enero a noviembre de 2021 a 2025. ı Foto: Elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria/Segob

Luego llegó el 2024, el año del récord absoluto de cruces: 361 mil 203 migrantes venezolanos. Las calles de la Ciudad de México, especialmente en la alcaldía Cuauhtémoc, se llenaron de campamentos improvisados.

Miles de venezolanos esperaban meses por una cita digital mientras sobrevivían en empleos temporales hasta que llegaba la posibilidad de viajar al norte e ingresar a Estados Unidos.

Todo cambió con el inicio de 2025. El regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense y el cierre efectivo de la frontera con México provocaron un desplome histórico. El 20 de enero de 2025, al asumir el poder, Trump eliminó las herramientas clave de CBP One para citas migratorias.

El ingreso ilegal de venezolanos a México cayó a 34 mil 41 de enero a noviembre del año que acaba de concluir: una reducción del 90.5 por ciento.

Es la caída más severa registrada entre todos los grupos migratorios. Honduras y Guatemala también experimentaron descensos superiores al 60 por ciento, pero ninguno tan pronunciado.

En este contexto, Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, recordó que el endurecimiento de las políticas estadounidenses tras la llegada el año pasado de Donald Trump a su segundo mandato generó que se redujeran los flujos de manera muy importante.

“Hay muchas menos personas transitando en la región, y no se debe a que los factores de empuje, como la violencia, la insuficiencia alimentaria, cuestiones políticas y el riesgo de perder la vida, disminuyeran. Los factores se mantienen, pero la gente tiene miedo ante el cambio en las políticas (...) En 2026 veremos con más fuerza que México se vuelve país destino más que de tránsito”, señaló.

El fenómeno venezolano transformó radicalmente la cara de la migración en México. De ser un país de tránsito donde predominaban centroamericanos, se convirtió en un espacio de incertidumbre donde miles de sudamericanos permanecen atrapados, sin poder avanzar hacia el norte ni retroceder al sur.

Ahora, en 2026, el país enfrenta el desafío de atender a miles de personas que ya no están de paso. Muchos venezolanos quedaron varados en México, otros decidieron no salir de sus países al enterarse del cierre fronterizo y algunos comenzaron a considerar el retorno.

La montaña rusa estadística esconde historias humanas de esperanza frustrada, resiliencia y familias que dejaron todo atrás persiguiendo un sueño americano que, para muchos, nunca se materializó. México dejó de ser el puente y se ha convertido, sin haberlo planeado, en destino final de una generación de migrantes venezolanos, explicó la especialista.