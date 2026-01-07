CSP: No podemos aprobar uso de la fuerza para capturar a un presidente

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que, aun cuando se llegue a estar en contra del régimen de Nicolás Maduro o el chavismo en Venezuela, no se puede estar de acuerdo con la forma en que Estados Unidos capturó al mandatario venezolano, cuya culpabilidad, dijo, “está por verse”.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal reiteró que nunca se estará de acuerdo con una intervención como la cometida por fuerzas estadounidenses el pasado fin de semana y, además, comentó que ha habido una “propaganda” en contra de Venezuela.

El Dato: La Presidenta de Morena, Luisa Alcalde, se pronunció contra la oposición y dijo que hay quienes “dejan ver su deseo de que México también pudiera ser intervenido”.

“Es muy importante incluso para toda la —digamos— propaganda que ha habido contra Venezuela o para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o del chavismo en Venezuela, es una cosa.

“Y otra cosa es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente… Es algo muy valioso que tenemos los mexicanos: nuestra política exterior. Nosotros no podemos estar de acuerdo nunca con que un país invada a otro”, dijo.

Comentó que esto se trata de la soberanía de dicho país, como lo es de México o cualquier país del mundo.

La mandataria calificó como “interesantes” las declaraciones de Maduro Moros durante su primera audiencia en un tribunal de Estados Unidos, durante la cual se declaró no culpable, y comentó que aún está “por verse” si realmente existe la culpabilidad de los cargos que se le imputan al venezolano.

57 por ciento de los mexicanos rechaza la intervención militar en Venezuela, según una encuesta

En todo caso, pidió que el procesamiento del expresidente de Venezuela sea con celeridad y justicia, luego de que el Departamento de Justicia se retractó de una de las acusaciones principales bajo las que cometió la intervención y capturó al venezolano.

En las últimas horas, el diario The New York Times dio a conocer que las autoridades estadounidenses retiraron uno de sus argumentos, al señalar que el Cártel de los Soles —que según Trump era liderado por Maduro— no era una organización real.

Aunque la Presidenta dijo desconocer hasta esta mañana el hecho y adelantar que lo revisaría, comentó que ante cualquier circunstancia, pero particularmente con Maduro, debe velarse por la justicia y el procesamiento acelerado en el caso.

“En este caso, ya detenido al presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo siempre, eso es lo que hay que pedir. O sea, que realmente para todos y en cualquier circunstancia, y en esta en particular, pues tiene que haber celeridad y justicia. Y bueno, vamos a revisar en particular”, dijo.

Respecto a las posturas expresadas desde la política mexicana, comentó que únicamente los partidos aliados de la Cuarta Transformación se manifestaron contra la invasión ocurrida, lo cual llamó a la población considerar.

“Es para que los mexicanos y las mexicanas tomen nota, y no por otra cosa, sino sencillamente porque es importante, por lo que significa nuestra Constitución y la historia de la política exterior mexicana. Repito, independientemente de la opinión que se tenga de la presidencia de Maduro, del régimen venezolano, independientemente de eso, dejen eso de un lado, el tema de la intervención”, dijo.

Insistió en que aun cuando se llegara a estar en contra del Gobierno que él encabezaba, no se puede apoyar las acciones impulsadas por Donald Trump.

Además, recalcó que únicamente la población de dicho país es la que tiene el derecho de decidir quién le gobierna.

Descarta intervención de EU en México

› Por Yulia Bonilla

El que Estados Unidos haya catalogado al fentanilo y a la delincuencia organizada como fenómenos amenazantes para su país, les da elementos para intervenir en territorio mexicano, reconoció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; sin embargo, aseguró que esto no ocurrirá.

En los últimos meses, el gobierno de Donald Trump determinó clasificar al fentanilo como arma de destrucción masiva; en tanto, seis cárteles fueron incluidos como organizaciones terroristas.

Aunque afirmó que esto representarían argumentos bajo los cuales Estados Unidos podría intentar ingresar al país, negó que esto vaya a suceder: “Digamos que les da más elementos, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir”.

El Tip: la mandataria adelantó que mañana jueves presentará el informe de seguridad, en el que destaca la disminución de la incidencia delictiva en lo que va de su gestión.

Recordó que cuando se hizo la clasificación de grupos terroristas, aquí se impulsó una reforma a los artículos 19 y 40 de la Constitución federal para remarcar la defensa de la soberanía.

“El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

“Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, en el marco de las leyes aplicables. Y si no fuera así, en territorio mexicano son sujetos a delito grave”, dijo.

Aunque mencionó que una respuesta que se esperaría de su Gobierno ante estas circunstancias sería la de iniciar un plan de seguridad nacional en específico, se trabaja en el diálogo y éste se ha conseguido con la administración de Trump.

“El diálogo no quiere decir que estés de acuerdo en todo; no, pero privilegias el diálogo y vas avanzando en la cooperación y en la coordinación. Por eso, no es un asunto de que seamos omisos, no. Frente a una declaración así del presidente Trump, que la ha hecho en otras ocasiones, lo que decimos es: ‘A ver, pues, más comunicación’”, declaró.

Recordó que en distintos acercamientos se le ha hecho saber a EU que a lo que se accede es a la colaboración entre ambas naciones, pero bajo términos en los que cada una asuma responsabilidad en lo que les corresponde para atender la seguridad en ambos lados de la frontera.

La exigencia del Gobierno mexicano al vecino país ha sido regular el tráfico de armas que llegan y que terminan por abastecer el mercado delincuencial en México. También señaló que “debe hacer algo contra el crimen organizado.

“Así como ellos piensan que deberíamos hacer más, nosotros también pensamos que ellos deberían hacer más en este tema, porque finalmente la delincuencia organizada en México se nutre, porque en México está prohibida la venta libre de armas, hay mucho control en la venta formal de armas. ¿Cómo se vende ilegalmente las armas? Por la entrada de estas armas desde Estados Unidos, y de igual manera en lo que ellos tienen que hacer en la persecución de delitos en Estados Unidos

“Y al mismo tiempo, manifestamos al Gobierno de los Estados Unidos nuestro deseo de colaboración, de cooperación, de que no llegue droga a Estados Unidos, pero también con responsabilidad compartida, a ellos les toca una parte y a nosotros nos toca otra parte”, sostuvo.