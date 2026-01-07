FGR detiene a Eduardo ‘N’ exfuncionario vinculado a Gerardo García Luna

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Eduardo “N”, exservidor público federal, por su probable participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

FGR informo que la aprehensión se llevó a cabo en el estado de Puebla por elementos de la Policía Federal Ministerial, como parte de las investigaciones que encabeza la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con lo expuesto esta tarde en conferencia de prensa por Ulises Lara, fiscal especial de Asuntos Relevantes, las indagatorias señalan que entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, Eduardo “N”, en su calidad de servidor público, presuntamente suscribió de manera ilícita contratos de servicios relacionados con diversos centros federales de readaptación social. Dichos centros se encontraban bajo la responsabilidad de Genaro “N”, exsecretario de Seguridad Pública federal durante el periodo de 2006 a 2012.

La FGR detalló que la detención de Eduardo “N” fue resultado de trabajos coordinados con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, derivados de labores de inteligencia que permitieron ubicarlo y asegurar su presentación ante la autoridad judicial que lo requería.

Ulises Lara recordó que este caso forma parte de una investigación más amplia relacionada con el entorno del exsecretario de Seguridad Pública federal.

En días recientes, dentro de la misma carpeta de investigación, fueron detenidos Jesús “N” y María “N”. En el caso de Jesús “N”, el Ministerio Público Federal formuló una imputación que fue calificada como sólida por la autoridad judicial, lo que derivó en su vinculación a proceso por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

A Jesús “N” se le dictó prisión preventiva oficiosa, la cual cumple en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Además, el juez estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Según la FGR, entre 2013 y 2015, Jesús “N” habría participado en la simulación de contratos para la adquisición de servicios con el fin de extraer recursos de una institución de la Administración Pública Federal.

En cuanto a María “N”, también fue detenida y vinculada a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, la cual cumple en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, en el estado de Morelos.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, estas acciones habrían tenido como objetivo canalizar recursos ilícitos hacia empresas presuntamente controladas por Genaro “N”, a través de una red de exfuncionarios y personas de su círculo cercano.

