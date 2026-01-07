La moreniza vuelve a buscar al Verde

Y hablando de recular, parece que esto ya es una práctica extendida en el universo de la 4T, nos comentan, porque resulta que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, usó un tono, nos dicen, más dulce con el Partido Verde Ecologista de México, tras varios desencuentros y desaires que la líder guinda tuvo con esa fuerza política, como cuando en Coahuila dijo que buscaría ratificar una alianza con el PT, descartando al Verde, o las marcadas diferencias con la cúpula de ese partido en San Luis Potosí por la polémica “Ley esposa”. Bueno, ahora, con miras a las elecciones intermedias de 2027, Alcalde Luján dijo que la alianza con el PT y, remarcó, el Partido Verde, “es fundamental para mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y continuar con la Transformación del país”. ¿Será genuino o será más bien, como dicen algunos, que al nopal sólo lo van a ver cuando tiene tunas? Por lo pronto, pendientes