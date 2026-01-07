MC va por eliminación legal del impuesto a videojuegos

Movimiento Ciudadano (MC) dio un nuevo paso para revertir el impuesto aplicado a los videojuegos en México. Con el objetivo de devolver coherencia y certeza jurídica al sistema fiscal, la diputada federal Iraís Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio presentaron una iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para eliminar de forma definitiva este gravamen del marco legal vigente.

La propuesta busca reformar y derogar disposiciones tanto de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) como de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026, específicamente en lo relacionado con el impuesto especial del 8 por ciento a los videojuegos, aprobado por el Congreso en noviembre de 2025.

Iraís Reyes, diputada federal de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, recordó que desde el inicio se advirtió que este impuesto carecía de sustento técnico y presentaba problemas de aplicación. Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum otorgó antes de que concluyera 2025 un estímulo fiscal del 100 por ciento al IEPS de videojuegos para neutralizar su impacto, la legisladora subrayó que esta medida no resuelve el problema de fondo.

“El estímulo compensa el cobro, pero el impuesto sigue existiendo en términos legales. Mientras no se derogue, hay riesgo de que en el futuro se aplique o genere incertidumbre”, señaló Reyes, al insistir en la necesidad de realizar el trabajo legislativo correspondiente.

La diputada también enfatizó que el gravamen fue aprobado sin evidencia que lo justificara, especialmente en lo referente a la supuesta relación entre videojuegos violentos y conductas agresivas. De acuerdo con su postura, no existe una relación causal comprobada que respalde ese argumento.

Por su parte, el senador Luis Donaldo Colosio coincidió en que mantener el impuesto dentro del orden jurídico, aunque no se ejecute, afecta la claridad del sistema fiscal. Afirmó que la permanencia del gravamen genera incertidumbre tanto para los contribuyentes como para la administración pública.

La iniciativa de Movimiento Ciudadano plantea derogar el inciso K de la fracción I del artículo 2° de la Ley del IEPS, así como realizar los ajustes necesarios en la Ley de Ingresos de la Federación 2026. Con ello, MC busca eliminar de manera definitiva el impuesto a los videojuegos y evitar futuras interpretaciones o aplicaciones que afecten a consumidores e industria.

El debate ahora queda en manos del Congreso, donde se definirá si este gravamen desaparece por completo del marco fiscal mexicano.

