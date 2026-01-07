Sheinbaum convoca a diplomáticos mexicanos a defender principios de no intervención

A la izquierda, la Presidenta Claudia Sheinbaum; a la izquierda, el canciller Juan Ramón de la Fuente.

En medio de la tensión provocada por las acciones estadounidenses contra Venezuela, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó un encuentro con más de 130 representantes diplomáticos mexicanos, a quienes encomendó mantener una posición firme en la defensa de la soberanía nacional y el respeto a la autodeterminación de los pueblos .

La sesión formó parte de la XXXVII Reunión de Embajadores y Cónsules, el foro anual donde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) coordina la estrategia internacional del país.

El conflicto venezolano dominó la agenda del encuentro diplomático, que inició el lunes bajo la conducción del canciller Juan Ramón de la Fuente, quien reapareció después de seis semanas de ausencia por motivos de salud para dirigir personalmente las sesiones de trabajo.

Horas antes de la reunión vespertina, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló la necesidad de vigilancia permanente cuando se le preguntó si transmitiría lineamientos específicos a los diplomáticos frente al nuevo escenario geopolítico. “Hay que estar atentos siempre”, enfatizó Sheinbaum.

La posición mexicana en el caso de la incursión de Estados Unidos en Venezuela es considerada por el país como una medida contraria al orden jurídico internacional, y se fundamenta en décadas de tradición diplomática basada en la Doctrina Estrada, que establece el principio de no intervención .

Durante el encuentro realizado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum ratificó el posicionamiento que su gobierno ha sostenido frente a la crisis: rechazo categórico a cualquier forma de intervencionismo y exigencia para que la Organización de las Naciones Unidas asuma un papel más activo en la búsqueda de soluciones.

De la Fuente estuvo presente durante toda la jornada, acompañando a la jefa de Estado en la presentación de los ejes rectores de la diplomacia mexicana.

La Presidenta dedicó una parte significativa de su intervención a exponer los resultados de las políticas gubernamentales ejecutadas durante 2025 , y pidió al cuerpo consular y diplomático fungir como voceros internacionales de los avances logrados por Morena, incluyendo el combate a la pobreza, la solidez macroeconómica y el avance democrático.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Cancillería, se definieron como objetivos prioritarios para 2026 “continuar fortaleciendo la protección y asistencia consular, proyectar en el exterior los logros de la transformación de la vida pública nacional y refrendar nuestra postura ante el mundo, como un país que se guía por sus principios constitucionales”.

El programa de tres días incluyó reuniones del personal diplomático con titulares de diversas dependencias federales: Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Economía, Hacienda, Gobernación, Medio Ambiente y Cultura. También participaron el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, y José Peña Merino, director de la Agencia Digital gubernamental, entre otros funcionarios de alto nivel.

El canciller Juan Ramón De la Fuente destacó que fortalecer la protección y asistencia consular a los mexicanos residentes en otras latitudes constituye una responsabilidad primordial de las oficinas diplomáticas mexicanas distribuidas globalmente.

