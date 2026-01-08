Al final va Gertz a la Embajada en Reino Unido

Alejandro Gertz Manero, extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), fue designado embajador de México en Gran Bretaña tras obtener el beneplácito del Gobierno británico, informó este miércoles la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia, la mandataria federal confirmó el destino diplomático del exfiscal: “Lo puedo ya decir porque ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña, sí, a Inglaterra. Tiene que aprobarlo el Senado y después ya iría, luego les damos la fecha”.

El Dato: La presidenta de San Lázaro, Kenia López, dijo que la ratificación aún no ha sido enviada al Congreso y se deberá deliberar si este asunto se convierte en una prioridad.

Gertz Manero sustituirá en Londres a Josefa González-Blanco Ortiz, exsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien actualmente encabeza la embajada mexicana en el Reino Unido.

“Felicito y le deseo el mayor de los éxitos al Dr. Alejandro Gertz Manero por su nombramiento, por parte de nuestra Presidenta @Claudiashein, como próximo Embajador de México en el Reino Unido. Confío en que su labor contribuirá a seguir fortaleciendo la relación bilateral”, escribió González-Blanco en su cuenta de X.

González-Blanco agradeció su nombramiento al expresidente Andrés Manuel López Obrador y la confianza de Claudia Sheinbaum “para haber servido y representado a mi país con el más grande amor y compromiso”.

El pasado 27 de noviembre, Gertz Manero presentó al Senado su renuncia al cargo, al señalar que la mandataria federal lo había propuesto “como embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento”, pese a que horas antes Sheinbaum Pardo había negado conocer alguna intención del entonces fiscal de dimitir como titular de la FGR, aunque reconoció que había recibido documentación al respecto de parte de la Cámara alta.

Ese mismo día, tras un acalorado debate, en el que la oposición cuestionó duramente que aceptar otro cargo pudiera considerarse como la “causa grave” requerida por el artículo 24 de la Ley de la FGR para aprobar una renuncia, la mayoría de la Cuarta Transformación aprobó la dimisión de Gertz Manero con 74 votos a favor y 24 en contra.

Inmediatamente después de aceptar la renuncia, la Cámara alta aprobó la convocatoria para elegir al nuevo titular de la FGR, proceso en el que fue electa Ernestina Godoy.

Gertz Manero asumió el cargo el 18 de enero de 2019, convirtiéndose en el primer titular de esta institución tras la reforma constitucional que transformó la antigua Procuraduría General de la República en un órgano autónomo. Su llegada marcó un cambio estructural en el sistema de justicia mexicano.

Su designación generó expectativas debido a su experiencia académica y trayectoria en el sector de seguridad y justicia. Sin embargo, su gestión estuvo caracterizada por múltiples acusaciones de corrupción institucional y una tendencia recurrente a judicializar venganzas personales, como la que impulsó contra su excuñada y su hija por la muerte de su hermano.

Bajo su gestión, casos como la Estafa Maestra y Ayotzinapa quedaron estancados: investigaciones incompletas, demoras, aplazamientos y ningún veredicto firme contra los principales implicados.

Con información de Tania Gómez