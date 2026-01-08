Birmex admite fallas operativas que limitan el abasto total de medicamentos en el sector público

La paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) reconoció que la falta de articulación entre los procesos de producción, adquisición y distribución de medicamentos ha generado presiones adicionales sobre su sostenibilidad operativa y ha impedido alcanzar un abasto pleno en el sistema público de salud.

En su Programa Institucional 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la empresa señala que para 2026 la cobertura de medicamentos, material de curación e insumos para la salud en las instituciones del Sector Público apenas llegaría al 92 por ciento, una cifra que evidencia las limitaciones estructurales del modelo actual.

De acuerdo con el documento, la meta es elevar el nivel de abasto de manera gradual: 95 por ciento en 2027, 97 por ciento en 2028 y alcanzar el 100 por ciento en 2029, lo que implicaría una transformación profunda en su operación logística y productiva.

“El diagnóstico revela que la ausencia de un aprovechamiento integral de las capacidades productivas, logísticas y comerciales de Birmex ha restringido su contribución plena al sistema nacional de abasto de insumos para la salud”, advierte el programa institucional.

El documento también reconoce que la infraestructura productiva y logística del Estado ha sido subutilizada, particularmente en el caso de Birmex. Según el análisis, en administraciones pasadas la empresa concentró la mayor parte de sus actividades en la adquisición de vacunas y biológicos para los programas de inmunización, relegando la reactivación y modernización de sus plantas productivas.

Esta decisión, señala el texto oficial, redujo el potencial operativo de sus instalaciones y recursos, los cuales podrían haberse destinado a la diversificación de la producción nacional de vacunas y medicamentos estratégicos para atender enfermedades que representan una amenaza para la salud pública.

El Programa Institucional plantea que revertir esta situación será clave para fortalecer la soberanía sanitaria del país, reducir la dependencia del mercado internacional y garantizar el suministro oportuno de insumos médicos en el sistema público de salud.

Organizaciones civiles especializadas han documentado que el desabasto de medicinas ha sido un desafío sanitario constante en México desde finales de la década pasada.

Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se estima que se acumularon más de 80 millones de recetas médicas que no se surtieron de manera completa, con cifras récord de recetas no atendidas en 2020 y 2021, justo en los años más críticos de la pandemia de COVID-19.

Esta situación implicó que millones de pacientes no recibieran tratamientos completos para enfermedades crónicas y agudas.

Organizaciones como Cero Desabasto y numerosos colectivos de pacientes han documentado la escasez de medicamentos esenciales para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, epilepsia y cáncer, generando miles de quejas ciudadanas en distintas entidades del país y presiones legales para garantizar el acceso efectivo a los tratamientos.

Además, diversas estrategias implementadas en los últimos años —incluida la denominada “Megafarmacia del Bienestar”, inaugurada en diciembre de 2023 con el objetivo de operar como un centro federal de almacenamiento y distribución de fármacos— han enfrentado críticas por resultados limitados en la entrega efectiva de medicamentos en tiempo y forma.

El documento institucional de Birmex reconoce que la subutilización de infraestructura productiva limita la producción nacional de vacunas y medicamentos, lo que a su vez contribuye a la dependencia de importaciones y a la vulnerabilidad ante interrupciones internacionales en la cadena de suministros.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL