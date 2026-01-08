No hay reforma aún, pero sí confrontaciones

Pues, como se ha aclarado, todavía no se ha presentado una propuesta formal para reformar el sistema electoral mexicano, pero lo que sí hay, nos dicen, y no poco, es un ambiente ríspido y no sólo por la polarización ya presupuestada entre oficialistas y opositores —estos últimos ya adelantaron que incluso tomarán las calles para evitar la nueva configuración del INE—, sino de manera interna en los foros convocados desde el Gobierno para redactar la propuesta. Así lo informó ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que falta conciliar la parte que se refiere a la conformación del Congreso, pues, aunque todo el mundo está de acuerdo en que debe haber menos legisladores, nadie se ha puesto de acuerdo en decir cuántos deberían quedar. Esto, también reconoció la mandataria, ha demorado un poco el proyecto, aunque aseguró que es parte de escuchar a todas las voces en aras de presentar una iniciativa fuerte. Pendientes.