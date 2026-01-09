Captan a Gerardo Fernández Noroña dormido en vuelo de primera clase, desde Roma, Italia

El senador Gerardo Fernández Noroña, quien hace poco protagonizó un altercado al ser captado en las calles de Roma, Italia, fue fotografiado durmiendo en un vuelo de lujo, en la sección de primera clase, que se dirigía de la ciudad europea hacia México.

El medio Grupo Fórmula compartió una fotografía captada por uno de sus reporteros, en donde se aprecia a Fernández Noroña dormir en un asiento de lujo en un avión, el cual se distingue por sus comodidades, como la posibilidad de replegarse y la disponibilidad de cobijas y almohada.

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña fue captado durmiendo 😴 en un vuelo de primera clase ✈️ cuando volvía de Roma, de acuerdo a lo que dijo el periodista Gustavo Macalpin en el noticiero de Azucena Uresti en Radio Fórmula.



Macalpin explicó que en la clase Premier One… pic.twitter.com/LXx1rXYDJ9 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 9, 2026

De acuerdo con el reportero que captó la fotografía, estos asientos, además, cuentan con servicio de menú exclusivo y prioridad al documentar y abordar. El vuelo, según el comunicador, viajó desde Roma hasta la Ciudad de México.

Según estimaciones, un vuelo de estas características desde la ciudad italiana hasta la capital mexicana podría costar desde 17 mil hasta 70 mil pesos mexicanos por persona. El precio depende de la aerolínea, la antelación con la que se reservó, las escalas y otros factores.

🚨💺 Captan a Noroña dormido en Premier One, en asiento cama y viaje VIP. Las imágenes desatan polémica en redes mientras Sheinbaum lanza mensaje a morenistas.#FórmulaNoticias con Azucena Uresti (@azucenau) pic.twitter.com/gPIhIJ9tds — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 9, 2026

A causa de esto, la publicación de la fotografía continuó con la controversia en la que se vio envuelto el senador morenista por este viaje, pues, en días anteriores, fue captado en un video agrediendo a una persona que descubrió a dónde había ido a viajar por sus vacaciones.

La semana pasada, un usuario en redes sociales, de nombre Roberto Quijano, compartió un video en donde atestigua su encuentro con Gerardo Fernández Noroña en Roma, lo que provocó una reacción violenta del segundo.

En el video, la persona que graba se acerca a saludar, pero el senador responde con un enfrentamiento: “¿Crees que eres el único que tiene derecho a estar aquí en Roma? No, mi amigo…”.

Segundos después, el senador golpea el celular de la persona que estaba grabando, solo para que después ambos inicien una confrontación verbal.

El viaje a Roma se suma a una lista de controversias en las que se ha visto envuelto el legislador morenista.

En junio de 2025 fue cuestionado por un viaje a la misma ciudad, aunque respondió que viajó en clase turista. Antes, en marzo, se dio a conocer que viajó a un congreso en Francia, lo cual, esta vez, sí hizo en clase empresarial, con un costo superior a 150 mil pesos con cargo al Senado, del cual aseguró haber reintegrado una parte.

