Noroña, ahora en Roma: oootro viaje y oootra polémica

El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña se vio envuelto en una confrontación con un ciudadano mexicano mientras se encontraba en Roma, Italia, hecho que quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

La grabación muestra cómo el legislador fue abordado por Roberto Quijano, quien lo grababa con su teléfono celular mientras caminaba por las calles de la capital italiana y le dirigía algunas preguntas sobre la situación de nuestro país.

En las imágenes se observa que Fernández Noroña responde de manera enérgica y se aproxima de forma insistente al ciudadano, siguiéndolo por la banqueta hasta que éste desciende a la calle. También se aprecia la intervención de una mujer que acompañaba al senador, quien intenta impedir la grabación. Quijano asegura en el video que fue agredido verbalmente por el legislador y cuestiona su presencia en Europa mientras México enfrenta diversos problemas.

El material ha generado reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios criticaron la actitud del senador, mientras otros defendieron su derecho a no ser grabado sin consentimiento. Hasta el momento, Fernández Noroña no ha emitido una postura pública sobre el incidente ni ha aclarado los motivos de su viaje a Italia.

Este episodio se suma a una serie de antecedentes que han colocado a Fernández Noroña bajo constante escrutinio por sus desplazamientos al extranjero y el uso de recursos asociados a su cargo público.

En junio de 2025 fue cuestionado por un viaje a Roma, aunque aseguró que voló en clase turista. En marzo del mismo año, viajó a un congreso en Francia en clase business, un traslado que tuvo un costo superior a 150 mil pesos con cargo al Senado, del cual informó que reintegró una parte.

A estos viajes se suman señalamientos relacionados con la adquisición de una propiedad valuada en varios millones de pesos, lo que generó cuestionamientos sobre la congruencia entre su discurso político y su patrimonio personal.

Diversos reportes periodísticos han informado que Fernández Noroña recibe remuneraciones de diversas fuentes, tales como su salario como senador superior a 170 mil pesos mensuales; aunado a la monetización de contenidos en YouTube, además de que el mismo legislador ha dicho que cuenta con otros apoyos, como la Pensión del Bienestar.

Por su parte, el morenista se ha limitado a emitir algunas respuestas mediante su cuenta de X, en donde comenta la situación al responder a otros usuarios: “El video que está subiendo muestra con clara evidencia que nunca lo agredí. Son unos intrigantes”, señala.

El video de la confrontación continúa circulando en plataformas digitales, generando debate sobre la conducta del legislador y la congruencia de éste con la política de austeridad republicana al interior de la Cuarta Transformación.

La atención mediática sobre Fernández Noroña se mantiene, a la espera de que él o su equipo emitan algún comentario oficial que explique los detalles de su viaje y las circunstancias del incidente en Roma.