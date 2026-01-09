Debate, pero donde sólo yo hablo, o algo así

Como ya hemos insistido en este espacio, todavía no hay una propuesta en papel de la reforma electoral y los ánimos siguen caldeándose. El más reciente capítulo de esta trama lo protagonizaron el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna y el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova. Los hechos quedaron consignados en un video en el que se ve al primero increpar al segundo, que caminaba por los pasillos de San Lázaro. “No vengas a decir tantas mentiras”, le dijo el legislador de la 4T a Córdova Vianello, a quien también le reclamó por ser voluble respecto al tema de las reglas para distribuir espacios en el Congreso. “Tú votaste en 2015 y 2018 de una forma y ahora que ya no estás en el INE dices que eso es sobrerrepresentación”, le dijo Gutiérrez, quien, a pesar de los intentos de Córdova por defenderse. “Diputado, ¿puedo hablar?”, insistió el exconsejero, quien se retiró después de la negativa a ser escuchado. Uf.

