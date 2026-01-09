El plan de los árbitros

Con la novedad de que entre los consejeros del INE hay más diferencias que coincidencias sobre lo que debe ser la próxima reforma electoral, al grado de que, de acuerdo con reportes periodísticos, sólo en algo todos van juntos: en la solicitud de que la elección judicial se mueva de junio a octubre. Algo, que nos hacen ver, tiene efectos de tipo presupuestal, pero de no atenderse agrega grandes dificultades al proceso organizativo. Todo esto de cara a la entrega de una propuesta a la comisión que elabora el proyecto de reforma. Se ha informado que, de 314 propuestas, los consejeros deberán votar por las que consideren mejores y más necesarias y las que tengan más apoyos serán las que se integren a la que se enviará a nombre del instituto. Será muy relevante lo que resulte, porque se trata nada menos y nada más que la propuesta de los árbitros. Pendientes.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Despedida y mensajes