Lula y Sheinbaum cierran filas por el continente

Nos comentan que una conversación telefónica sostuvieron ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quienes coincidieron en rechazar los ataques contra la soberanía venezolana, pero, más allá de eso, en condenar posturas que impliquen el deterioro del multilateralismo y el derecho internacional. Y es que ya se vio que este cierre de filas resultó más que necesario ante las presiones expresadas el mismo día por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien soltó otra bomba cuando declaró que iniciará ahora ataques terrestres unilaterales contra los cárteles de la droga y señalara, una vez más, a México. Nos hacen ver que tanto Sheinbaum como Lula ya advertían los riesgos que vienen para el continente con la operación de Trump contra Caracas. “Repudiamos los ataques contra la soberanía venezolana y rechazamos cualquier visión que pueda implicar la anticuada división del mundo en zonas de influencia”, escribió Lula tras telefonearse con nuestra mandataria. Ahí el dato.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Despedida y mensajes