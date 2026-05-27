México pidió retirar a dos agentes de la CIA tras operativo en narcolaboratorio

México solicitó a la Embajada de Estados Unidos retirar del país a dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) que participaron en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, informó el Gobierno federal durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La salida ocurrió después de que las autoridades mexicanas detectaron que los dos agentes no contaban con acreditación para realizar labores de inteligencia en territorio nacional, de acuerdo con la explicación presentada ante la titular del ejecutivo nacional.

De lo conocido públicamente, cuatro agentes participaron en ese caso. Dos murieron en México y los otros dos abandonaron el país tras una comunicación diplomática con la Embajada estadounidense.

EL TITULAR de la SSPC, Omar García Harfuch, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Especial

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que la entrada al país pudo realizarse con documentación legal, pero eso no autoriza tareas de inteligencia. “Ellos entran con pasaportes legales, uno diplomático y otro como turista”, dijo al aclarar la diferencia entre ingreso migratorio y autorización operativa.

Para efectuar actividades de inteligencia en México, añadió, existe un procedimiento que debe pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Gabinete de Seguridad. Ese protocolo permite revisar y aprobar la presencia de personal extranjero con funciones de esa naturaleza.

Según el funcionario, los dos agentes no cumplieron con ese registro. “Se les pidió que si iban a realizar labores de inteligencia, que se registraran o que abandonaran el país”, señaló García Harfuch.

Ante esa condición, la Embajada de Estados Unidos y la SRE sostuvieron un diálogo para atender el caso. El acuerdo derivó en la salida de los dos agentes, sin que en la conferencia se detallaran fechas, nombres ni el avance de investigaciones vinculadas con el narcolaboratorio.

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MSL