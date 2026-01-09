Tarjeta roja para exalcaldesa

Y a quien, sin jugar al balompié, terminaron expulsando fue a la expresidenta municipal de Múzquiz Coahuila, Tania Flores. Ocurrió en una celebración pública en la Plaza de Armas de Saltillo, donde el gobernador Manolo Jiménez encabezaba un evento de Día de Reyes, el pasado 6 de enero. En un video, que saltó al ojo nacional ayer gracias a las redes sociales, se ve cómo una mujer que rechazó la presencia de la política le arrebató un papel que traía en las manos, lo que motivó a que la exedil reclamara, sin éxito, a elementos de la Policía Violeta, una agrupación encargada de la protección de las mujeres. “¿Qué hace la Policía?”, cuestionó la morenista, mientras una multitud le gritaba “fuera, fuera (...) De aquí no pasas”. ¿Por qué tanto repudio? Nos dicen que Flores no goza de una buena reputación en su estado, tras ser vinculada a proceso por ejercicio abusivo de funciones tras una asignación ilegal de obra pública durante su administración. ¡Vaya!

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Lula y Sheinbaum cierran filas por el continente