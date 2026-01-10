A renunciar si van al 27

Y va quedando claro para los políticos que quieran apuntarse a ser candidatos en 2027 que si esa es su pretensión tendrán que renunciar a sus cargos. Fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien planteó ayer esto que deberá verse como regla, se entendería, entre quienes forman parte de la 4T. “Como lo he dicho a todos los compañeros, lo saben los que están en el Gobierno: si desean ellos ser candidatos el 27 y participar en la encuesta que normalmente hace nuestro partido, que hace Morena —yo estoy de licencia ahorita en este momento—, pues renuncien, para que no haya confusión”. El recordatorio lo hizo a pregunta de un periodista en la conferencia mañanera. Y es que es un hecho que con el arranque de año, muchos políticos que concluyen en el 27 o ven chance de escalar, ya andan más concentrados en las elecciones que en sus encargos. Así que pendientes.

