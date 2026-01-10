Entrega tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar en Coyuca

La Presidenta Claudia Sheinbaum, en la ciudad de Coyuca de Benítez, Guerrero, entregó tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar que actualmente beneficia a más de 74 mil mexicanas en esta entidad y que en este año consistirá en un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales.

“Este programa de apoyo a las mujeres de 60 a 64 años es para reconocer ese trabajo de las mujeres porque, sea que solo trabajemos en el hogar o en la casa y fuera de la casa, nosotras nos dedicamos a un trabajo que debería ser de la pareja, pero que muchas veces recae en las mujeres”, dijo la Presidenta.

“¿Quiénes somos las que cuidamos principalmente de las hijas y los hijos? ¿Quiénes somos las que estamos pendientes de la casa? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta de los maridos? Ya crecen los hijos, se hacen grandes, tienen sus familias y ahora ¿a quién cuidamos? A los nietos. ¿Y quién reconoce ese trabajo? Dije que llegamos todas a la Presidencia de la República y hay que reconocer el trabajo de las mujeres, por eso al cumplir 60: Pensión Mujeres Bienestar universal para todas las mujeres mexicanas”, destacó.

El Dato: Más de 74 mil mujeres del estado de Guerrero reciben la Pensión Mujeres Bienestar, precisó en su oportunidad la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

La Jefa del Ejecutivo Federal añadió que este 2026 inicia el octavo año de la Cuarta Transformación que, después de 36 años de gobiernos neoliberales, logró sacar a 13.5 millones de personas de la pobreza, gracias al aumento del salario mínimo y el impulso de los programas para el Bienestar, que hoy benefician a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de secundaria y preparatoria en escuelas públicas y mujeres de 60 a 64 años de edad.

“Mi compromiso es que sigan los Programas del Bienestar y vamos por más Programas de Bienestar para las mujeres”, enfatizó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, en entrega de tarjetas en Coyuca de Benítez, ayer. ı Foto: Especial

Infraestructura. En Guerrero, detalló la mandataria, el Gobierno de México reconstruye y amplía 68 puentes que fueron dañados por huracanes, los cuales son más seguros y más altos para evitar afectaciones durante la crecida de ríos.

Previo al evento, Sheinbaum inauguró el puente de Omitlán, en Tierra Colorada, en el municipio de Juan R. Escudero. Además, de que se realiza la ampliación de las carreteras Salina Cruz-Zihuatanejo y Zihuatanejo-Toluca.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, precisó que más de 74 mil mujeres de Guerrero reciben la Pensión Mujeres Bienestar y con ello la Presidenta cumple el compromiso que hizo al rendir protesta: que a su llegada a la presidencia llegaban todas las mujeres de México.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, puntualizó que la Pensión Mujeres Bienestar reconoce el papel de las mujeres en la historia y calificó a la Jefa del Ejecutivo como la mejor presidenta del mundo, ya que en México se piensa todos los días en garantizar los derechos de las y los mexicanos.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que más de 190 mil guerrerenses salieron de la pobreza desde que inició la Cuarta Transformación y destacó el respaldo histórico del Gobierno de México, que ha destinado 35 mil millones de pesos al estado a través de los Programas para el Bienestar, que hoy benefician a cerca de medio millón de guerrerenses.