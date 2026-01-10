Servicio Exterior y pobreza franciscana

Con la novedad de que anoche la Cancillería respondió que el pago pendiente del mes a los integrantes del Servicio Exterior será cubierto el próximo lunes. Señala que por la apertura del año fiscal se presentó un retraso en el calendario. Esto luego de que circulara en las redes una carta en la que los primeros piden que ya les paguen. En esa carta, nos comentan, dan cuenta de que viven en condiciones de precariedad, con un sueldo “que no ha sido objeto de revisión por más de 25 años”. Y señalan que quienes son técnicos de la rama administrativa están obligados a vivir “con salarios por debajo de los límites de pobreza en muchas adscripciones”. Bueno, incluso, anotan que si no cobran a tiempo su sueldo, como ocurrió este mes, se quedan sin la capacidad de “adquirir víveres esenciales”. ¿Será que en ese personal que labora fuera del país se está materializando el malentendido ideal de la pobreza franciscana? Pendientes.