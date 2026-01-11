Abuchean a la diputada Gabriela Jiménez durante evento de Morena en Azcapotzalco | VIDEO

Durante un mitin de Morena en la alcaldía Azcapotzalco, simpatizantes del propio partido abuchearon a la diputada federal Gabriela Georgina Jiménez Godoy.

Entre rechiflas y reproches, vecinos de la demarcación repudiaron a la legisladora jalisciense durante las jornadas en defensa de la soberanía de Morena en la Ciudad de México, ante amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una intervención militar contra cárteles en territorio mexicano.

Morena vs Morena. Morenistas abuchearon a la diputada federal de Morena, Gabriela Jiménez, durante las jornadas en defensa de la soberanía de Morena en la alcaldía Azcapotzalco. pic.twitter.com/Sp6X9xHVHZ — Irving (@IrvingPineda) January 12, 2026

“¡Fuera, fuera, fuera!” y “¡ella es panista!”, fueron los reclamos que se escucharon durante la asamblea en el Jardín Hidalgo, pese a que la diputada nunca militó en el PAN.

Incluso antes de que Gabriela Jiménez tomara la palabra, un hombre pidió a los asistentes guardar la calma y permitirle participar.

“Compañeras y compañeros, el día de hoy estamos aquí convocados por un tema muy relevante...”, alcanzó a decir la legisladora en medio de silbidos y abucheos, según es posible apreciar en otros clips que circulan en redes sociales.

Otros videos muestran a la diputada federal mientras abandona el lugar entre gritos de “¡eres una panista vendida!“, y ”traidores, vendidos".

Cabe recordar que en las elecciones de 2024, Gabriela Jiménez Godoy fue electa diputada federal directamente por los ciudadanos del distrito Distrito 3 de la Ciudad de México, cuya cabecera distrital es la alcaldía Azcapotzalco.

