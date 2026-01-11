Resultados del Progol 2315: checa la quiniela ganadora.

La Lotería Nacional de México pone en juego el Progol 2315y el Progol Revancha para este fin de semana, que va del viernes 9 al domingo 11 de enero de 2026.

Progol es la quiniela más popular de México, aquí te presentamos los resultados de los partidos de futbol, nacional e internacional.

Si ganaste cuida tu boleta del sorteo 2315 porque es el comprobante oficial para recoger el dinero, mantenlo en un lugar seguro.

Resultados Progol 2315

En La Razón de México, te presentamos los resultados del Progol 2315 de este fin de semana. Sin embargo, los interesados deben esperar la publicación de los resultados, mismos que se darán a conocer después del lunes.

TIJUANA VS ÁGUILAS: E

GUADALAJARA VS PACHUCA: L

LEÓN VS CRUZ AZUL: L

SANTOS LAGUNA VS NECAXA: V

MONTERREY VS TOLUCA: V

LA PAZ VS TAPATIO: E

TEPATITLÁN VS ATLANTE: E

TOTTENHAM VS ASTON VILLA: V

HEIDENHEIM VS KOLN: E

LECCE VS PARMA: V

INTER DE MILAN VS NAPOLES: E

ANGERS VS TOULOUSE: E

LILLE VS LYON: V

LIVINGTON VS KILMARNOCK: E

Revanchita

ATLAS VS PUEBLA: L

PUMAS VS QUERÉTARO: E

SAN LUIS VS TIGRES: V

CRUZ AZUL F VS GUADALAJARA F: E

TIJUANA F VS ÁGUILAS F: E

W. BREMEN VS HOFFENHEIM: POSPUESTO

COMO VS BOLONIA: E

¿Cómo jugar Progol?

Progol es una quiniela de partidos de futbol nacional e internacional; el objetivo del juego es acertar el resultado de cada juego, pero siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que haya.

Progol es una quiniela de partidos de futbol nacional e internacional. ı Foto: Especial

La boleta para jugar Progol tiene 14 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visita.

Se debe llenar la boleta con lápiz, tinta azul o negra y rellenar las casillas con las predicciones de si el partido lo ganará el equipo local o visitante, o si será empate.

Se puede elegir apostar una quiniela sencilla, doble o triple para incrementar las posibilidades de ganar un premio que tiene una bolsa garantizada inicial de 5 millones de pesos.

Con la quiniela sencilla sólo se puede marcar una opción de resultado por juego, si ganará local, empate o visita.

Progol es la quiniela más popular de México. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

Con la quiniela doble hay oportunidad de marcar dos resultados para un mismo partido. Se pueden jugar hasta ocho quinielas dobles para cada jornada.

Con la quiniela triple se podrán marcar las tres opciones de resultado en un mismo partido y jugar hasta cinco quinielas triples para cada jornada.

La quiniela sencilla de Progol tiene un precio de solo 15 pesos, y para las quinielas múltiples varía el costo según sea el número de combinaciones que se hagan en la boleta y puede llegar hasta los 4 mil pesos.

Puedes consultar a detalle cómo jugar el Progol en este enlace.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. Insurgentes Sur Número. 1397, Colonia. Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03920 , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

