Caen 2 más ligados a asesinato de Manzo

Autoridades federales y estatales informaron la detención de dos personas más presuntamente involucradas en el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.

Durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que los días 8 y 9 de enero se desplegaron operativos coordinados en Uruapan, que derivaron en la captura de Samuel “N” y Josué Elogio “N”, alias El Viejito, a quienes se les cumplimentaron órdenes de aprehensión por homicidio y lesiones calificadas, emitidas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

El Dato: Samuel “N” era director de Relaciones Públicas y Protocolo del municipio. Cuenta con antecedentes penales por lesiones dolosas en 2007 y robo a negocio en 2022.

“Resultado del análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional se llevó a cabo la detención, en días recientes, de dos personas más involucradas en este caso”, dijo García Harfuch.

Según las investigaciones, Samuel “N”, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo, habría proporcionado información sobre los movimientos e itinerario del alcalde el día del crimen. Esta información fue compartida con otros integrantes de la célula delictiva que planeó y ejecutó el ataque durante el evento Festival de las Velas.

El funcionario federal explicó que el análisis de telefonía permitió identificar que Samuel “N” envió fotografías y detalles sobre los retrasos del edil y su salida de la Casa de Cultura, información que finalmente llegó al chat de grupo liderado por Jorge Armando “N”, señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio.

Por su parte, Josué Elogio “N”, alias El Viejito, identificado como taxista, habría fungido como enlace operativo. Tras su detención, las autoridades realizaron tres cateos en inmuebles relacionados con ambos detenidos, donde aseguraron drogas y ocho equipos de comunicación; elementos que aportan indicios adicionales para el avance de la investigación.

El titular de la SSPC reiteró que las investigaciones continúan en curso y que se mantendrán los operativos hasta detener a todos los responsables, con el compromiso de que no habrá impunidad.

Asimismo, destacó la importancia del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que ha permitido desde su implementación el 10 de noviembre de 2025 al 8 de enero de 2026, la detención de 378 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de armas, cartuchos y vehículos, así como de drogas, precursores químicos y artefactos explosivos, además de la inhabilitación de campamentos y tomas clandestinas de la delincuencia organizada.

A estas detenciones se suma la captura de otros implicados en el homicidio de Carlos Manzo: Jorge Armando “N”, autor intelectual; Ricardo “N”, encargado del traslado de los agresores; Jaciel Antonio “N”, reclutador para actividades criminales; Gerardo “N”, colaborador de la célula; y Alejandro Baruc “N”, líder de una célula criminal en la región vinculada con homicidios, extorsión y venta de drogas.

Secretaria queda libre; sólo aportó información

› Por Ángel Molina

LA FISCALÍA GENERAL del Estado de Michoacán (FGE) aclaró que Yesenia “N”, ex secretaria particular del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, únicamente fue citada para rendir entrevista ministerial como parte de las investigaciones por el homicidio del edil, y no fue detenida ni imputada por ello.

Durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad federal, el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, explicó que la comparecencia de Yesenia “N” se dio dentro de las diligencias para agotar diversas líneas de investigación, al igual que con otros funcionarios municipales.

El Tip Dos días antes de ser citada por la FGE, Yesenia acompañó a la alcaldesa Grecia Quiroz en el Festival de Reyes 2026 en Uruapan.

Precisó que Yesenia “N” forma parte de un grupo de al menos 10 servidores públicos que han sido entrevistados por la autoridad ministerial para recabar información relacionada con los hechos del pasado 1 de noviembre de 2025 en Uruapan.

La Fiscalía precisó que la comparecencia de Yesenia “N” se limitó a una entrevista ministerial, sin que se informara sobre alguna detención o imputación en su contra.

Torres Piña reiteró que las investigaciones por el homicidio del alcalde Carlos Manzo continúan abiertas, y que se seguirá citando a las personas que puedan aportar información relevante para el esclarecimiento del crimen: “Conforme se van dando las propias investigaciones se requerirán de algunos funcionarios más… dependiendo el alcance y las circunstancias”, precisó.

Yesenia “N” es la funcionaria de la administración municipal de Uruapan que fue citada a rendir entrevista ante la Fiscalía de Michoacán en el marco de las investigaciones por el homicidio del alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

Según versiones informativas, Yesenia “N” desempeñó un papel cercano al exedil: asumió el cargo de secretaria particular de Carlos Manzo en septiembre de 2024 y continuó en esa posición bajo la administración de Grecia Quiroz.

Según registros, es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y cuenta con especializaciones en Derecho Procesal y Ciencias Políticas.

La cercanía de Yesenia “N” con Manzo quedó reflejada en sus redes tras el homicidio, donde publicó un mensaje de despedida en el que lo llamó “mi líder y amigo” y le deseó que “vuele alto”.