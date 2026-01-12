Llamada 15 entre Sheinbaum y Trump

Así que tras la instrucción que le dio la Presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que Donald Trump anunciara que iniciará ataques por tierra a cárteles, el canciller Juan Ramón de la Fuente estableció contacto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. De lo anterior dio cuenta Relaciones Exteriores, poco después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que este lunes su conferencia iniciará a las 9:00 de la mañana. Se ha informado que lo anterior se debe a la llamada que sostendrá con Trump. Por lo pronto, sobre la conversación De la Fuente-Rubio, del lado mexicano se dijo que fue para dar seguimiento al Programa de Cooperación de Seguridad, “bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”. Del lado estadounidense se estableció que fue “sobre la necesidad de acciones concretas para desmantelar las violentas redes narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas”. Ahí el dato.