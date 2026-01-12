‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 13 y 14 de enero

Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’ Martimiércoles ’ que no te puedes perder este 13 y 14 de enero. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

Frutas y verduras

Acelgas (rollo) : $7.50 / $9.90

Aguacate Hass (kg) : $34.50 / $39.50

Aguacate Hass Enmallado (pza) : $26.50 / $29.50

Berenjena (kg) : $29.50 / $34.90

Caña (kg) : $9.90 / $29.90

Cebolla Amarilla (kg) : $17.90 / $29.90

Cereza Natural (kg) : $85.00 / $175.00

Champiñón (kg) : $89.00 / $98.00

Cilantro (rollo) : $7.50 / $9.90

Col Blanca (kg) : $14.50 / $16.50

Coliflor Pre Enfriada (pza) : $39.50 / $69.00

Fresa Domo (454 g) : $69.00 / $89.90

Jamaica (kg) : $160.00 / $164.50

Lechuga Romana (pza) : $14.50 / $23.50

Limón sin Semilla (kg) : $24.50 / $29.90

Manzana Ambrosia (kg) : $59.90 / $79.90

Manzana Fuji (kg) : $59.90 / $89.80

Manzana Puré Harvest Golden (600 g) : $22.90 /

Manzana Sugar Bee (kg) : $59.90 / $79.80

Nectarina (kg) : $54.50 / $99.90

Pepino Verde (kg) : $14.50 / $22.50

Pimiento Verde (kg) : $49.50 / $88.50

Torta de Papa (kg) : $84.90 / $87.00

Toronja (kg) : $19.50 / $42.00

Uva Verde (kg) : $34.90 / $99.00

Zanahoria (kg) : $9.50 / $14.50

Zarzamora (pza): $32.50 / $59.90

Verdura fresca ı Foto: Pixabay

Carne y mariscos

Milanesa de Res Pulpa Blanca : $164.00 / kg

Molida de Res Especial 80/20 : $84.00 / kg

Carne de Res para Asar : $164.00 / kg

Costilla de Res para Asar : $164.00 / kg

Costilla de Cerdo para Asar : $124.00 / kg

Chuleta de Cerdo Ahumada : $115.00 / kg

Codillo / Chamorro de Cerdo : $69.90 / kg

Pechuga de Pollo con Hueso / Corte Americano : $84.90 / kg

Pierna y Muslo de Pollo : $34.90 / kg

Milanesa de Pollo Crujiente (Speedy Pollo): $55.00 / Paquete 400g

Nuggets de Pollo (Speedy Pollo): $55.00 / Paquete 400g

Filete de Salmón Pacífico : $359.00 / kg

Salmón Natural sin Piel: $223.3 / 500 g

Filete de Pescado Lenguado : $319.20 / 1 kg

Filete de Robalo Congelado : $230.30 / 500 g

Filete de Huachinango con Piel : $265.30 / 500 g

Filete de Pescado Natural : $187.20 / 1 kg

Filete de Tilapia Pimienta Limón : $83.20 / 500 g

Carpaccio de Pulpo : $114.80 / 100 g

Carpaccio de Atún: $76.30 / 100 g

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT