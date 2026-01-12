Préstamos ISSSTE 2026: Estas son las fechas de registro, sorteo y requisitos

El ISSSTE ofrece préstamos accesibles para los trabajadores del Estado que aún se encuentren activos, así como para los jubilados y pensionados, con la finalidad de que puedan tener un apoyo económico para gastos de improviso.

Los prestamos del ISSSTE ofrecen una tasa de interés baja para aquellos que decidan pedir uno, y taambién cuenta con cuatro tipos de modalidades que son ordinarios, especiales, por adquisición de bienes de uso duradero y damnificados.

Para poder solicitarlos se debía realizar un registro en el Sistema de Inscripción y Asignación Electrónica de Préstamos Personales (SIAEPP) del ISSSTE, y con esto se podía participar en los sorteos que se realizan periódicamente.

Sin embargo, en el 2026 el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya no otorgará los préstamos por medio de sorteos, pues ahora se pretende tener más transparencia y evitar el coyotaje.

Fechas de regisro para los préstamos ISSSTE 2026

Las personas que deseen solicitar un préstamo del ISSSTE podran realizar el registro en el Programa de Préstamos Personales del ISSSTE el día lunes, mientras que las asignaciones se realizarán los días posteriores a la revisión de las solicitudes.

Los montos disponibles para los préstamos del ISSSTE son los siguientes:

Préstamos ordinarios: Se da un préstamo de 20 mil 700 pesos, y este puede llegar hasta 31 mil 200 pesos.

Préstamos especiales: Se da un préstamo de 105 mil 646 pesos, y este puede llegar hasta 158 mil 469 pesos.

Préstamos por Adquisición de bienes de uso duradero: Se da un préstamo de 158 mil 469 pesos, y este puede llegar hasta 211 mil 292 pesos.

Préstamos para Damnificados: Se otorga un préstamo fijo de 30 mil 000 pesos.

Los préstamos del ISSSTE se orotgarán de manera directa en caso de que la demanda de la modalidad de préstamo que se requiera sea moderada, sin embargo, si existe una alta demanda, entonces la institución recurriá a realizar un sorteo extraordinario.

Requisitos para préstamos del ISSSTE 2026

Los requisitos que se necesitan para solicitar un préstamo en línea o en las oficinas de Prestaciones Económicas se requieren los siguientes documentos en original y copia legible:

Identificación oficial vigente

Último comprobante de pago, que es el recibo de percepciones y deducciones.

Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a 60 días.

Estado de cuenta bancario

En caso de ser pensionado, se requiere la constanccia de percepciones emitida por la aseguradora y validada por Pensiones ISSSTE

