Primero los aliados

Con la novedad de que el tablero se está configurando para que empiece a avanzar esta semana el procesamiento de la reforma electoral. Lo que implica primero, nos hacen ver, que pueda construirse una iniciativa con el respaldo suficiente como para ser eventualmente aprobada. Ese apoyo Morena lo debe obtener antes que nadie de sus propios aliados, los partidos Verde y del Trabajo, a los que hasta ahora se les ve más temerosos que entusiasmados con la idea de esta reforma de gran calado. No por nada ayer anunció el coordinador de los legisladores morenistas en San Lázaro, Ricardo Monreal, que “iniciaremos el análisis en torno a la reforma electoral con nuestros aliados históricos (PT y PVEM) y convocaremos después a todas las fuerzas a construir acuerdos”. Hoy se espera también que el INE entregue una propuesta y ya se verá cómo se empiezan a configurar las prioridades que, es sabido, son muy distintas y diferenciadas. Por lo pronto, pendientes.