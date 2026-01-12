Desde febrero del 2025 ‘El Chapo Isidro’ se encuentra entre los fugitivos más buscados por el FBI de Estados Unidos, y hasta el momento se abatió a quien era su mano derecha, y se dio prisión preventiva a su operador de confianza.

A inicios de diciembre del 2025 se abatió en Sinaloa a Pedro “N”, que era conocido como “El Pichón”, quien fungía como mano derecha de “El Chapo Isidro”, quien ha sido señalado por ser el líder del Cártel de los Beltrán Leyva.

En el mismo sentido, se dictó prisión preventiva oficiosa a Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, quien fue señalado por diversos delitos, y que además, era operador de confianza de “El Chapo Isidro”.

'El Pichón' y ‘El Sagitario’. ı Foto: Especial La Razón

¿Quién es ‘El Chapo Isidro’, y cuánto piden de recompensa por él?

De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), Fausto Isidro Meza Flores ahora se encuentra dentro de la lista de los diez más buscados, pues es la incorporación número 533 de la lista.

Fausto Isidro Meza Flores es conocido como “El Chapo Isidro”, y se le señala por ser el presunto lídel del Cártel de los Beltrán Leyva, así como por presuntamente tener posesión, distribución e importación de diversas dogras.

Entre dichas cantidades grandes de drogas que presuntamente son importadas y distribuídas en Estados Unidos por “El Chapo Isidro” se encuentran la cocaína, fentanilo, heroína, metanfetamina y marihuana.

FBI ı Foto: Especial

El FBI señaló que Meza Flores fue acusado el 2 de mayo del 2012 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, mientras que el 26 de noviembre de 2019 un gran jurado federal emitió una acusación formal por delitos relacionados con tráfico de drogas y posesión de armas de fuego.

Meza Flores fue señalado y acusado por presuntamente conspirar en la fabricación y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana entre el 2005 y el 2019 en Estados Unidos.

'El Chapo Isidro' entre los más buscados del FBI ı Foto: X: @FBI

“Como presunto líder de la organización criminal transnacional Meza-Flores, Meza-Flores lidera un grupo de sicarios fuertemente armados que usan la violencia para mantener el control de áreas en México utilizadas para la producción y transporte de narcóticos con destino a Estados Unidos.” señala el FBI.

Isidro Meza Flores es un hombre de entre 42 y 43 años de edad que mide aproximadamente 1.67 metros y pesa aproximadamente 72 kilogramos, tiene ojos marrones, cabello castaño oscuro y se cree que reside en México.

El Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares para quien otorgue información que les permita arrestar y/o condenar a Meza Flores.

Dibujo de 'El chapo Isidro' generado con IA ı Foto: Especial La Razón | Nano Banana

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.