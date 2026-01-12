Temporada de avistamiento de tiburón ballena: ¿Cuándo y dónde ver al gigante del océano?

Esta es la temporada del tiburón ballena en México.

Si te encanta la fauna marina, seguramente has tenido la oportunidad de conocer un acuario o alguna actividad de snorkel. Pero, ¿has llevado tu experiencia al otro nivel? México es uno de los pocos países que cuentan con el privilegio de ser puntos destacados para el avistamiento del tiburón ballena, en una temporada específica.

El tiburón ballena, considerado el gigante del océano, pues es el pez más grande conocido, fascina a los amantes de la fauna marina por su gran tamaño. Por ello, su avistamiento, en algunas épocas del año, es un atractivo turístico.

Aspecto de un tiburón ballena, en Holbox. ı Foto: Bestday

México, con su diversidad de climas y ambientes, es una locación privilegiada para ver a estos impresionantes animales, pero, ojo, esto solo ocurre en una época específica del año. Te contamos cuándo es la temporada de avistamiento del tiburón ballena 2026 en México.

¿Cuándo es la temporada de Tiburón Ballena 2026?

El tiburón ballena, ese impresionante animal marino que puede alcanzar hasta 15 metros de longitud, se desplaza por los mares dependiendo de las condiciones climatológicas del ambiente.

Así, este animal prefiere aguas cálidas y tropicales y sus movimientos están dictados por las floraciones de plancton y las temporadas de desove de peces. De esta forma, el tiburón ballena se va desplazando hacia donde la corriente sea más favorable para él.

En México, se considera que hay dos temporadas principales de avistamiento del tiburón ballena, una para cada una de las dos regiones del país en donde se concentra este animal.

Caribe Mexicano (Quintana Roo, Yucatán…)

Es la mayor agregación de tiburones ballena del mundo y uno de los principales puntos de turismo para el avistamiento de este animal.

La temporada de avistamiento del tiburón ballena en esta región del país es de mediados de mayo a septiembre, y se concentra principalmente en tres puntos:

Holbox, al norte de Quintana Roo

Isla Mujeres, cerca de Quintana Roo

Cancún, en Quintana Roo

Golfo de California

Es una zona de crianza y alimentación, por lo que el avistamiento es más regulado. A pesar de ello, es otro punto turístico destacado para el avistamiento del tiburón ballena, y su temporada suele ser de noviembre a abril.

Principalmente, se concentra en:

La Paz, Baja California

Bahía de los Ángeles, Baja California

Para participar en el avistamiento del tiburón ballena, es necesario contratar algún paquete con una agencia especializada, normalmente en los propios destinos turísticos.

Para esto, hay agencias como Isla Sea Tours, Holbox Adventure, MeXplore Tours, entre otros.

