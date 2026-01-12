Vinculan a proceso Samuel ‘N’ y a ‘El Viejito’ por su presunta implicación en el asesinato de Carlos Manzo

Samuel "N" y Josué "N", detenidos por su presunta participación en el asesinato del exalcalde Carlos Manzo.

Samuel “N” y Josué Elogio “N”, alias “El Viejito”, fueron vinculados a proceso este lunes y se les dictó prisión preventiva oficiosa en el marco de la investigación por el homicidio del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

El pasado domingo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que ambos imputados enfrentan cargos por homicidio calificado y lesiones calificadas tras cumplirse órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Según las indagatorias, Samuel “N”, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan, presuntamente aportó información clave sobre la agenda, horarios y movimientos de Carlos Manzo el 1 de noviembre de 2025.

Parte de estos datos habrían sido intercambiados con integrantes de un grupo criminal a cambio de sustancias ilícitas, de acuerdo con versiones de la investigación.

Por su parte, Josué Elogio “N”, quien trabajaba como taxista, habría fungido como intermediario para canalizar esa información hacia la estructura delictiva que planeó y ejecutó el homicidio.

Las autoridades mantienen que Samuel “N” tenía conocimiento del plan para asesinar a Carlos Manzo con al menos 15 días de anticipación y que el intercambio de mensajes e incluso fotografías ocurrieron mediante chats que integraban a miembros de la organización criminal investigada.

Tras las detenciones, ejecutadas entre el 8 y 9 de enero en Uruapan, se realizaron tres cateos en inmuebles vinculados a los procesados, donde se aseguraron drogas y equipos de comunicación que fortalecen las líneas de investigación.

Con estas nuevas detenciones, suman 13 los presuntos implicados en el caso, entre ellos cabecillas y operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado como responsable del ataque contra el edil michoacano.

