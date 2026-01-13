Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 12

Acción de seguridad de la Marina en Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del lunes 12 de enero de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

JALISCO:

-En Zapopan, elementos de la Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano detuvieron a tres personas, les aseguraron un arma larga, dos armas cortas, tres cargadores, cartuchos, 500 dosis de metanfetamina, cinco vehículos, un inmueble y 10 teléfonos celulares.

MICHOACÁN:

-En Apatzingán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron cuatro armas largas, nueve cargadores, 185 cartuchos, cuatro chalecos tácticos y dos motocicletas.

-En Aquila, elementos del Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, tres cargadores, 124 cartuchos y equipo táctico.

-En Cuitzeo, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a dos personas, entre ellas un menor de edad, a bordo de un vehículo, les aseguraron cinco armas largas, 19 armas cortas, 24 cargadores y cartuchos.

NAYARIT:

-En Tepic, elementos de la GN, Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a un hombre, le aseguraron un arma larga, un cargador, cartuchos, un vehículo, una tablet y diversas dosis de metanfetamina.

SINALOA:

-En Concordia, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona, aseguraron tres armas largas, 18 cargadores y cartuchos.

-En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron cuatro armas largas, 19 cargadores, 398 cartuchos y dos chalecos tácticos.

-También en Culiacán, en el poblado Agua Blanca, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) localizaron y aseguraron siete artefactos explosivos improvisados, los cuales fueron neutralizados y destruidos.

-En Escuinapa, elementos del Ejército Mexicano aseguraron cinco cargadores, 1,003 cartuchos y un contenedor de cintas eslabonadas para ametralladora.

-En Navolato, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arma larga y siete vehículos con reporte de robo.

-En Rosario, elementos del Ejército Mexicano aseguraron cinco armas largas, 48 cargadores, 2,507 cartuchos y dos granadas.

VERACRUZ:

-En Coscomatepec, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a una persona, aseguraron un arma corta, cuatro cartuchos y un vehículo.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados El Huejote, Bagrecitos, Junta de Bagrecitos, Tachinolpa, Palos Blancos, Jotagua y La Cofradía, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 3,350 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 66 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En Esperanza, Puebla, en la autopista México-Veracruz, elementos de FGR, SSPC y Ejército Mexicano detuvieron a cuatro personas, aseguraron 250,000 litros de residuos y 40,000 litros de aceites de combustibles de hidrocarburo, sin acreditar su legal procedencia.

