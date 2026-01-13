Ley esposa se cae en San Luis

Vaya golpe de timón el que, nos indican, dio el gobernador potosino, Ricardo Gallardo, quien ayer, a través de un video en sus redes, anunció que usaría su facultad de veto para echar para atrás la polémica “ley esposa” que, si bien buscaba garantizar que la próxima persona que ocupara la gubernatura en ese estado fuera mujer, fue vista por muchos como un truco para que la senadora y cónyuge del mandatario estatal, Ruth González, se convirtiera en sucesora. Bueno, pues Gallardo ha querido dejar en claro que no iba por ahí: “No queremos que anden diciendo que se están haciendo leyes a modo, ni que se están poniendo candidatos a modo”, dijo el gobernador, quien cargó contra actores políticos que lo atacaron alrededor de esta legislación “para denigrar el trabajo que estamos haciendo”. En medio de esta decisión, no se ha perdido de vista la observación que ya había emitido la propia Presidenta Claudia Sheinbaum, quien consideró que esta ley no era necesaria. Ahí el dato.

