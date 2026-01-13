Reinaugura IMSS almacén de Vallejo, clave para su abasto

Zoé Robledo al inaugurar ayer el almacén Vallejo, reconstruido para la distribución de medicamentos e insumos médicos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reinauguró un almacén de distribución ubicado en Calzada Vallejo, una infraestructura estratégica para la logística y el abasto de medicamentos e insumos médicos en la zona norte de la Ciudad de México, y otros puntos aledaños, informó el director general del organismo, Zoé Robledo.

Durante el acto, el titular del Seguro Social destacó que la reactivación de este espacio permitirá fortalecer la cadena de suministro en nueve hospitales, 45 Unidades de Medicina Familiar y diversas guarderías adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Ciudad de México Sur. Detalló que el instituto moviliza diariamente más de 25 toneladas de insumos, por lo que la medida garantiza oportunidad, seguridad y la atención a los derechohabientes.

82.9 millones de pesos es la inversión para la rehabilitación del almacén de Vallejo

El almacén, que resultó severamente afectado por un incendio ocurrido en septiembre de 2023, fue reconstruido en su totalidad con una inversión de 82.9 millones de pesos. A partir de este día, entra nuevamente en operaciones con el ingreso y resguardo de medicamentos, material de curación y otros bienes esenciales.

Zoé Robledo explicó que el inmueble original tenía una antigüedad de 50 años, por lo que se optó por su demolición y la construcción de una nueva nave con altos estándares de seguridad, tecnología e innovación. La instalación tiene seis mil 647 metros cuadrados y capacidad de almacenamiento de 33 mil 329 metros cúbicos.