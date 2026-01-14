Frente Frío 28: ¿Qué estados registrarán bajas temperaturas este jueves 15 de enero?

El Frente Frío número 28 se desplaza rápidamente en el norte y norteste de México, por lo que la tarde de este miércoles se exitende sobre el golfo de México, lo que hará que interaccione con un canal de baja presión en el sureste del país.

La interacción con el canal de baja presión y con una vaguada en altura provocará chubascos y lluvias fuertes en los estados que se encuentral al centro, oriente y suereste del país, incluyendo la península de Yucatán; además, se espera la posible caída de granizo en el Valle de México.

Además de esto, el Servicio Metereológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (SMN Conagua) también señaló que la masa de aire polar asociada al frente frío reforzará el ambiente frío a muy frío en algunas entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Clima 14 de enero ı Foto: SMN Conagua

¿Qué estados registrarán bajas temperaturas este jueves 15 de enero?

De acuerdo con el SMN de la Conagua para este jueves se esperan temperaturas bajas con heladas en varios estados, incluso en algunos llegarán hasta los -15 grados Celsius.

Se espera que durante la madrugada del jueves se registren temperaturas mínimas de -15 a -10 grados celsius con heladas en las zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Asimimos, se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados celsius con heladas durante la madrugada del jueves en las zonas serranas de Zacatecas, y se espera que el ambiente frío perdure en las mañanas y en las noches en gran parte del país.

Recomendaciones para cuidar a las mascotas en época de frío ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

En las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves.

En las zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa y Chiapas se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada del jueves, y se espera que el clima gélido continúe durante todo el día en la República Mexicana.

Se recomienda a la población en general tomar precauciones ante la situación climática del país, así como permanecer actualizados a la información emitida por las autoridades correspondientes.

El resto de la semana se mantendrá el ambiente #Frío a muy frío durante las mañanas y noches, en gran parte de #México.



Consulta el #Pronóstico a 96 horas aquí.⤵️https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/l8ZBe1zbFh — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 14, 2026

