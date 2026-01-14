Golpe al narco en Sinaloa deja pérdidas por 207 mdp; operativos se extienden a siete estados

Acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en imagen de archivo

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que el martes 13 de enero fueron inhabilitadas 17 áreas de producción de metanfetamina en Sinaloa, lo que generó una afectación económica de 207 millones de pesos a la delincuencia organizada.

Los operativos fueron realizados por elementos del Ejército Mexicano en los municipios de Culiacán y Cosalá, donde se aseguraron 10 mil 480 litros y 25 kilos de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de metanfetamina, además de armas, chalecos tácticos y artefactos explosivos improvisados.

Las acciones se extendieron a Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero y Morelos, donde se llevaron a cabo detenciones, cateos y aseguramientos de armas y droga como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

En Baja California, fue detenido un hombre a bordo de un vehículo con un arma larga, 43 cargadores, más de 2 mil 400 cartuchos, un aditamento lanzagranadas y placas balísticas. En Tijuana, en el Puente Internacional Mesa Otay, una mujer estadounidense fue detenida por transportar 18 cheques por 74 mil 574 dólares.

En la Ciudad de México, autoridades de la FGR, SSPC, Semar y Guardia Nacional detuvieron a seis integrantes de una organización criminal trasnacional en Venustiano Carranza, presuntamente dedicada a extorsión, homicidio, tráfico de drogas y personas. En Iztacalco se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión por delitos relacionados con armas y drogas.

Por otro lado, en el Estado de México, en Polotitlán y Tlalnepantla, se detuvo a tres personas vinculadas a extorsión, homicidios y venta de drogas, mientras que en Guanajuato, durante un cateo en Irapuato, se aseguraron 17 kilos de metanfetamina y 71 kilos de marihuana, con un valor de 4.7 millones de pesos.

En Guerrero, en el poblado San José Ixtapa, se decomisaron siete armas largas, 693 cartuchos, cargadores, radios de comunicación y equipo táctico, y en Morelos, en Oaxtepec, dos armas largas, un arma corta, cargadores y 81 cartuchos fueron asegurados.

El gobierno federal destacó que estas acciones buscan debilitar la capacidad operativa y financiera de los grupos criminales, atacando desde la producción hasta la distribución de drogas, y se enmarcan en los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas.

