Liberan a exrector de Campeche, tras cuestionamientos de Sheinbaum

A 36 horas de haber sido destituido del cargo, el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, recuperó su libertad luego de que concluyó la audiencia inicial del proceso penal que enfrenta.

La diligencia se llevó a cabo este martes y continuará el próximo domingo en la Sala de Juicios Orales, donde se definirá la situación jurídica del exfuncionario universitario.

José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche ı Foto: IG: @uacam_oficial

Al término de la audiencia, la autoridad judicial no impuso medidas cautelares en su contra. Asimismo, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, con el objetivo de contar con más tiempo para preparar su estrategia legal, solicitud que fue concedida conforme a lo establecido en la ley.

Abud Flores fue detenido junto con otras dos personas y permaneció retenido por más de 48 horas, acusado de la posesión de aproximadamente cinco gramos de cocaína, de acuerdo con la carpeta de investigación.

No obstante, quedó en libertad ocho horas después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó públicamente el caso y advirtió que la justicia no debe ser utilizada como un mecanismo de vendetta política.

Durante una de la conferencia de esta mañana, la mandataria federal puso en entredicho la forma en que se dio la aprehensión, al señalar que es indispensable que las autoridades actúen con apego a la legalidad y al debido proceso, sin que las instituciones de procuración de justicia sean usadas para dirimir conflictos políticos o administrativos.

Tras la liberación del exrector, su defensa legal aseguró que en la detención no se siguieron los protocolos correspondientes y sostuvo que no existen pruebas que acrediten que la presunta droga se encontrara dentro del vehículo en el que viajaba Abud Flores al momento de su arresto.

“Hace unos momentos me compartió la carpeta de investigación el Ministerio Público y sustancialmente el tema es que se encontró droga al interior del auto en el que viajaba el doctor Abud, presuntamente una cantidad de cinco gramos; desde luego ese narcótico no lo traía el doctor y no se encontraba en el vehículo. Nosotros, como su defensa, vamos a sostener que esa droga no la traía”, afirmó el abogado del exrector.

El caso se da en un contexto de tensión al interior de la Universidad Autónoma de Campeche, luego de la destitución de Abud Flores como rector, situación que ha generado pronunciamientos tanto en el ámbito local como nacional.

Será en la próxima audiencia cuando el juez determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso o si se desecha la acusación presentada por el Ministerio Público.

