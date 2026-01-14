No hay consenso en el consenso

Y hablando de la reforma electoral, quien también pintó su raya en el debate previo a la presentación de la iniciativa en esta materia fue la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, pues consideró que dicho proyecto sí deberá construirse con consensos, una idea contraria al pensamiento de Pablo Gómez, quien hizo saber antier que ni de chiste la propuesta nacerá del contentillo de todos, ante las marcadas diferencias que hay sobre múltiples temas. “Se tendrán que estar trabajando los consensos. Esto es lo que se tendrá que venir discutiendo”, dijo Laura Itzel, al recordar que hubo muchos foros a lo largo y ancho del país justamente para lograr ese cometido. Aun con eso, nos dicen que la senadora no quiso verse tan opuesta al jefe de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, por lo que elogió su idea de que el INE sí sea independiente pero no autónomo. Vaya.