Cae en Sinaloa el ‘Cubano’, líder de célula que transportaba drogas sintéticas a EU

Autoridades federales detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, a Daniel Alfredo “N”, alias el “Cubano”, líder de una célula criminal dedicada a transportar drogas sintéticas hacia Estados Unidos y a lavar dinero para la organización.

La detención, resultado de investigaciones e inteligencia, fue realizada por la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

A “Cubano” se le cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tras informarle sus derechos constitucionales, fue puesto a disposición del Ministerio Público y trasladado a la Ciudad de México para continuar con los trámites correspondientes.

Las investigaciones revelan que el detenido fungía como operador financiero de la célula, encargado de manejar los recursos obtenidos de la venta y transporte de drogas.

Con esta acción, el Gabinete de Seguridad reafirmó su compromiso de combatir el tráfico y distribución de sustancias ilícitas, evitando que lleguen a las calles y afecten a los jóvenes.

