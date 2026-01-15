Seguridad federal incauta 212 kg de metanfetamina e inhabilita 11 áreas de concentración para elaborar drogas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, informó la mañana de este jueves que en acciones distintas en Sonora y en Sinaloa se incautaron 212 kilogramos de metanfetamina y se inhabilitó 11 áreas de concentración para elaborar este tipo de drogas.
“En San Luis Río Colorado, Sonora, @Defensamx1 y @GN_MEXICO_ aseguraron un vehículo procedente de Culiacán con destino a Mexicali con 212 kg de Metanfetamina con el propósito de ser vendidas en millones de dosis de droga.
“También en Sinaloa el Ejército @Defensamx1 inhabilitó 11 áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina asegurando 16,486 litros y 75 kg de sustancias químicas”, informó García Harfuch en redes sociales.
