¿Caminos que conducen a Sonora?

En sitios donde se suelen revisar asuntos políticos que han adquirido cierta notoriedad circulan varias hipótesis sobre quién pudo haber mecido la cuna en el ruidazo que se buscó armar en redes con el video que exhibía un supuesto distanciamiento entre los titulares de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Seguridad, Omar García Harfuch. Nos dicen que en ese escándalo se aprecia un tejemaneje que derivó en que el asunto creciera y provocara que en una conferencia le preguntaran del tema al secretario Harfuch. En ese sentido, nos comentan que no puede desasociarse de sus posibles beneficiarios. Es ahí donde entra el factor Sonora. Y es que es sabido que Alfonso Durazo concluirá pronto su gestión y que su interés es mantenerse en la política. Esto, a pesar de las fotos que circulan donde se evidencian nexos familiares muy cercanos con los marinos señalados de huachicol y que ya costaron que su primogénito no pueda viajar a Phoenix de fin de semana. ¿Será realmente que en ese caso los caminos pudieran conducir a Sonora? Pendientes.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Dejan libre al rector