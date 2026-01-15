CSP pide negociar con aliados y avanzar plan

Las propuestas preliminares de la próxima reforma electoral contemplan reducir el presupuesto que se concede a las autoridades en la materia, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como desaforar a diputados y senadores; sin embargo, ninguno de los puntos es definitivo hasta que se llegue a un consenso con los aliados Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para lo cual, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó iniciar una negociación.

Ayer, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez, entregó a la mandataria un resumen de los resultados obtenidos durante los foros y consultas realizadas durante seis meses, contexto ante el cual la jefa del Ejecutivo federal recalcó que se habrá de mantener la autonomía del INE.

El Dato: La Barra Mexicana de Abogados y otras instituciones expresaron su preocupación de que la enmienda pueda socavar la integridad de las elecciones y la democracia.

A la salida de la reunión en Palacio Nacional, que se extendió tres horas, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, compartió que entre los puntos se plantea la reducción del gasto electoral, lo que incluye menor presupuesto a los órganos y también a los partidos políticos, además de desaforar a quienes conforman el Poder Legislativo.

Al señalar que el proyecto incluye 12 temas que irán como cambios a la Constitución, refirió que la Presidenta encargó iniciar con los planteamientos a los aliados de Morena, el PVEM y el PT, derivado de lo cual aún no hay nada firme sobre qué cambios al sistema electoral mexicano sí se conseguirán aprobar.

“Una cosa que insistimos, y ella retomó también con mucha claridad, es que como los temas todos tienen que ver con reformas constitucionales, como 12 temas, es necesario ya hablar y planteárselos a los aliados del PT y del Verde, lo que la comisión hará en las próximas horas, los próximos días, para que vean ellos lo que la comisión está planteando y llegar a acuerdos y consensos amplios con el PT y con el Verde”, dijo.

Añadió que ninguna de las propuestas es fija, debido a que al ser reformas constitucionales se requiere contar con el aval de dos terceras partes del pleno en cada Cámara, por lo que hasta que haya un acuerdo con los aliados se sabrá cuáles cambios se echarán a andar. Para ello, será la Comisión Presidencial la que se acerque a los líderes ambos institutos políticos a partir de este jueves 15 de enero.

“No está resuelto nada en la iniciativa porque depende mucho del acuerdo o el consenso que se logre con el PT y el Verde, de que a partir de las próximas horas la comisión se reunirá con ellos. (La desaparición de plurinominales) es parte de los planteamientos que hizo la comisión sin que se tomara una decisión, se requiere planteárselo al PT y al Verde”, declaró.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que esta negociación inicial está a cargo de la comisión, porque hasta ahora el proyecto no está dentro del escenario legislativo.

Enfatizó que una de las insistencias de la mandataria federal fue que se buscara la participación ciudadana para el debate, lo cual habrá de ser una tarea encomendada a quienes conforman el movimiento de la Cuarta Transformación.

“Pero se enfocó mucho la Presidenta en señalar que la participación ciudadana para ella era lo fundamental y que buscáramos los legisladores que simpatizamos con el movimiento fórmulas que permitan que esa participación ciudadana sea efectiva y sea la que decida”, declaró.

En cuanto a los tiempos para la presentación de la reforma, consideró que, por contemplar cambios en muchos temas, no se estaría concretando antes del final de este mes, ya que también, insistió, dependerá de la negociación que se consiga con los aliados. Por ello, estimó que la reforma podría ser presentada hasta la segunda semana de febrero.

“Cada vez veo más difícil que se presente antes de febrero… Yo digo que no veo fácil de aquí al último (día) de enero. Veo probable, si logramos acordar con el PT y el Verde, la primera semana de febrero”, declaró Monreal Ávila.

Ante la resistencia que comenzaron a mostrar los aliados, como el coordinador del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, quien dijo que la reforma no era necesaria, comentó que el legislador es “muy inteligente” y ya en breve iniciarán los acercamientos con él, así como con el dirigente nacional del partido, Alberto Anaya, y con los del PVEM.

Recalcó que Sheinbaum insistió en que se habrá de procurar que los órganos electorales mantengan su autonomía.

“La Presidenta fue muy clara en eso. Dijo: ‘Yo creo en la autonomía y hay que garantizar la autonomía a los órganos electorales’. La autonomía del INE está garantizada”, manifestó.

El morenista no aclaró si este proyecto propone desaparecer o mantener a los organismos públicos electores (OPLES); sin embargo, afirmó que es uno de los puntos en discusión.

En su oportunidad, el coordinador guinda en el Senado, Adán Augusto López, enfatizó que una de las principales tareas será la de consolidar la democracia participativa, por medio de las consultas ciudadanas. Informó que aún no se decide cuál será la Cámara de origen, y consideró que no es una mala señal que no asistieran ayer representantes del PT y el PVEM.