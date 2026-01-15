Diabetes afecta a uno de cada cinco adultos, alertan expertos

EN MÉXICO, la diabetes tipo 2 continúa avanzando como una epidemia silenciosa. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2023, tres de cada 10 personas que viven con este mal desconocen su diagnóstico, lo que impide una atención oportuna y eleva el riesgo de complicaciones graves.

Especialistas reunidos durante el LXV Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología (SMNE) coincidieron en que es urgente cambiar el enfoque del tratamiento de la diabetes, el cual ya no debe centrarse únicamente en reducir los niveles de glucosa, sino en proteger órganos vitales desde el momento del diagnóstico, como el corazón y los riñones.

Actualmente, la diabetes afecta a casi uno de cada cinco adultos en el país, lo que representa aproximadamente 14.7 millones de personas. Sin embargo, el diagnóstico tardío sigue siendo uno de los principales obstáculos para evitar complicaciones como insuficiencia cardiaca, daño renal, ceguera o amputaciones: “Esperar a que aparezcan las complicaciones ya no es una opción”.

Entre los avances más relevantes en el manejo de la enfermedad, destacaron el inicio temprano de tratamientos combinados, los cuales no sólo ayudan a controlar el azúcar en sangre, sino que ofrecen protección cardiovascular y renal.

El endocrinólogo Rubén Silva Tinoco señaló que este tipo de terapias puede retrasar hasta 11 años la necesidad de diálisis o un trasplante renal, lo que representa un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes.

En el sector público de la Ciudad de México se estima que cuatro de cada 10 personas con este mal presentan daño renal sin saberlo, por lo que los expertos subrayaron la importancia de realizar estudios específicos como la medición de albuminuria, una prueba clave para detectar afectaciones en etapas tempranas.

Los especialistas también resaltaron el uso de combinaciones de medicamentos que incluyen inhibidores SGLT2, como la dapagliflozina, junto con otros fármacos que mejoran el control glucémico con bajo riesgo de hipoglucemia.

De acuerdo con estudios clínicos, estos tratamientos pueden reducir hasta en 17 por ciento el riesgo de insuficiencia cardiaca o muerte cardiovascular, además de mantener niveles adecuados de glucosa.

Otro avance es la simplificación de los esquemas de tratamiento, ya que actualmente existen opciones que combinan dos medicamentos en una sola pastilla, lo que facilita la adherencia terapéutica y mejora la calidad de vida de las personas con diabetes.

Los expertos coincidieron en que el manejo moderno de la diabetes debe ser integral y personalizado, incluyendo evaluaciones tempranas del corazón y los riñones, metas individualizadas, alimentación saludable, actividad física regular, así como seguimiento médico constante.

“El objetivo ya no es sólo controlar el azúcar, sino prevenir una cadena de complicaciones como infartos, derrames cerebrales, ceguera, amputaciones o la necesidad de diálisis”, concluyeron.